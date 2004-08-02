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Раздел: Авто  
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ГАЗ-21 превратили в уникальный кабриолет с двигателем BMW

ГАЗ-21 превратили в уникальный кабриолет с двигателем BMW Кабриолет "Волга" создавали по заказу одного клиента.

Создатель автомобиля Андрей Джазовский известен своей любовью к ГАЗ-21. Ранее он уже создал купе "Волга" на агрегатах BMW, а теперь показал в Facebook свой новый проект – кабриолет ГАЗ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Кабриолет "Волга" создавали по заказу одного клиента. Он также построен на базе BMW, а под его капотом прячется 4,4-литровый V8. Судя по всему, авто-донор нерастаможен, ведь у ГАЗ-21 – литовские номера. Ну или заказчиком выступил литовец.

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Автомобиль сохраняет все фамильные черты "Волги", но при этом выглядит стремительнее. К тому же, обращают на себя внимание современные детали вроде кожаных сидений или литых дисков.

ГАЗ-21 превратили в уникальный кабриолет с двигателем BMW
ГАЗ-21 превратили в уникальный кабриолет с двигателем BMW
ГАЗ-21 превратили в уникальный кабриолет с двигателем BMW
ГАЗ-21 превратили в уникальный кабриолет с двигателем BMW
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 Теги: ГАЗ-21, BMW, кабриолет

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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