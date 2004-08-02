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Tesla изменит дизайн интерьеров двух моделей
В распоряжении издания Electrek оказались рендеры обновленных интерьеров Tesla Model S и Model X.
Американский производитель планирует использовать их на серийных машинах со следующего года. Судя по всему, Tesla стремится привести оформление салонов электрокаров к единому, минималистичному стилю, аналогичному тому, что применяется в Model 3, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Главной особенностью интерьеров Tesla по-прежнему будет огромный центральный дисплей. После обновления он станет безрамочным и сменит вертикальную ориентацию на горизонтальную. Помимо этого, Model S и Model X получат инновационную систему вентиляции и обогрева салона с единственным узким дефлектором вместо традиционных воздуховодов.
Помимо передней панели, будут доработаны и другие элементы салона. В частности, в компании хотят использовать для отделки более качественные материалы, комплектовать машины подушками, улучшенными сиденьями второго ряда, пересмотреть размеры отсеков для хранения мелких вещей, а также оснастить электрокары беспроводной зарядкой для смартфонов.
Ранее Tesla расширила линейку фирменных аксессуаров и представилаограниченную серию досок для серфинга.
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Серфборды, в отделке которых используется матовое и глянцевое покрытие, аналогичное тому, что применяется на электромобилях, созданы вместе с фирмой Lost Surfboards и стоят 1500 долларов каждый.
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