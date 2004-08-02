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Citroen выпустил две спецверсии Grand C4 Picasso
На рынке начинаются продажи минивэна Grand C4 Picasso в спецверсиях Fleet Edition и Summer White.
Оба исполнения построены на основе версии Live, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Автомобиль Grand C4 Picasso Fleet Edition предназначается для корпоративных клиентов, он приводится в движение дизельным агрегатом Hdi, с которым трудится 6-скоростная «механика». Такая машина оборудована круиз-контролем, системой мониторинга усталости водителя, передними боковыми подушками и шторками безопасности, металлической защитой мотора, креплениями для детских сидений и многим другим.
Для более широкой аудитории компания выпустила Grand C4 Picasso Summer White. В подкапотном пространстве располагается такой же дизельный агрегат или BlueHD, но кроме МКПП, с ними может работать 6-скоростная автоматическая КПП.
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Среди оборудования значатся контроль усталости, круиз-контроль, подушки и шторки безопасности, защита днища, крепления для детских кресел, обогрев передних кресел, улучшенная шумоизоляция, электроприводные зеркала и другие полезные функции.
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