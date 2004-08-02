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Раздел: Авто  
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9 авто, которые Skoda обещает вывести на рынок в ближайшее время

9 авто, которые Skoda обещает вывести на рынок в ближайшее время
Среди новинок чешского автопроизводителя Skoda будут как традиционные модели, так и полностью новые.

Ближайшие несколько лет станут для чешского автопроизводителя Skoda Auto очень продуктивными. На рынок будут выведены сразу 9 новых моделей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Авто24.

Конец 2018 года. "Заряженная" версия кроссовера Skoda Kodiaq vRS, которая имеет двухлитровый дизельный двигатель, развивает 237 лошадиных сил.

Начало 2019 года. Полностью новая Skoda Rapid получит новую платформу и останется бюджетным авто.

2019 год. Skoda Kodiaq Coupe пока что заявлена как авто только для китайского рынка. Увы...

2019 год. Третий, самый маленький кроссовер в модельной гамме Skoda будет построено на базе Rapid.

2019 год. Обновленный Skoda Superb будет иметь гибридный привод.

Конец 2019 года. Первым электромобилем в чехов будет Skoda Citigo E. Неизвестно, дойдет ли он до Украины, ведь бензиновая версия у нас не продается

Начало 2020 года. Четвертое поколение Skoda Octavia будет иметь новый дизайн и среди других, гибридный привод.

Конец 2020 года. Первый электрический кроссовер Skoda будет выглядеть как концепт Vision E и стоить более 32 тысяч евро.

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2021 год. Новое поколение Skoda Fabia появится через три года, поэтому о ней почти ничего не известно.
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 Теги: Skoda, новинки, авто

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Сегодня, 10:51 » Автор: Алена Шимко
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