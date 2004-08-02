Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию

Ford TransitВ коллекции представлено несколько редких Ford Transit (см. фото вверху). Все они находятся в отличном состоянии. Для них выделено отдельное место. Сколько их всего – мы посчитать не смогли.Грузовики MercedesГрузовики Mercedes выстроены в ряд как солдаты. Среди них, как нам показалось, есть один «шпион». Мы заметили грузовик Fiat. Конечно, он чем-то напоминает Mercedes. Наверное, поэтому его и поставили среди немецких грузовиков.Коммерческие автомобили BorgwardНемецкие коммерческие автомобили Borgward сейчас очень редко встречаются. В коллекции Рехкопфа есть, например, Goliath Express 1100 1958 года выпуска.Citroën Coccinelle III Le BastardЭтот Citroën Coccinelle III Le Bastard уникален. Его в 1957 году построила компания Carrosserie Le Bastard на базе type H. Получился отличный дом на колесах.Микроавтобусы и вэны TempoДо 1965 года завод Tempo в Гамбурге выпускал микроавтобусы и вэны. В коллекции Рехкопфа есть модели Viking и Rapid.Коллекция небольших автомобилейВ определенные дни недели в музее PS.Speicher можно посетить коллекцию небольших автомобилей. Практически все они уникальны.TrabantВ отдельном зале собраны автомобили Trabant, которые выпускали в ГДР. Среди них много редких моделей – их уже практически нигде не увидишь.Peel TridentВы, наверное, слышали про Peel P50 – самый маленький автомобиль в мире. Его преемник Peel менее известен. Эта модель появилась в 1964 году. Её длина – 1,9 метра.