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Раздел: Авто  
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Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию

Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию
В немецком городе Эйнбек хранится коллекция автомобилей, которую собрал Карл-Хайнц Рехкопф.

В ней насчитывается около 2 800 автомобилей. Сегодня мы вам покажем часть этой уникальной коллекции, представленной в музее PS.Speicher, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию

Ford Transit
В коллекции представлено несколько редких Ford Transit (см. фото вверху). Все они находятся в отличном состоянии. Для них выделено отдельное место. Сколько их всего – мы посчитать не смогли.

Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию

Грузовики Mercedes
Грузовики Mercedes выстроены в ряд как солдаты. Среди них, как нам показалось, есть один «шпион». Мы заметили грузовик Fiat. Конечно, он чем-то напоминает Mercedes. Наверное, поэтому его и поставили среди немецких грузовиков.

Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию

Коммерческие автомобили Borgward
Немецкие коммерческие автомобили Borgward сейчас очень редко встречаются. В коллекции Рехкопфа есть, например, Goliath Express 1100 1958 года выпуска.

Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию

Citroën Coccinelle III Le Bastard
Этот Citroën Coccinelle III Le Bastard уникален. Его в 1957 году построила компания Carrosserie Le Bastard на базе type H. Получился отличный дом на колесах.

Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию

Микроавтобусы и вэны Tempo
До 1965 года завод Tempo в Гамбурге выпускал микроавтобусы и вэны. В коллекции Рехкопфа есть модели Viking и Rapid.

Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию

Коллекция небольших автомобилей
В определенные дни недели в музее PS.Speicher можно посетить коллекцию небольших автомобилей. Практически все они уникальны.

Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию

Trabant
В отдельном зале собраны автомобили Trabant, которые выпускали в ГДР. Среди них много редких моделей – их уже практически нигде не увидишь.

Немецкий автолюбитель показал свою уникальную коллекцию

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Peel Trident
Вы, наверное, слышали про Peel P50 – самый маленький автомобиль в мире. Его преемник Peel менее известен. Эта модель появилась в 1964 году. Её длина – 1,9 метра.
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 Теги: Германия, авто, коллекция

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Сегодня, 12:18 » Автор: Алена Шимко
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