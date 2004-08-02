Раздел: Авто
Land Rover сообщил, когда выйдет новый Defender
Производитель подтвердил разработку нового поколения внедорожника Land Rover Defender.
На рынок автомобиль должен выйти в 2020 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
На данный момент британцы не рассекречивают подробности внедорожника Land Rover Defender следующей генерации.
Портал Autocar утверждает, что основой для машины станет алюминиевое шасси. При этом в машине будет использовано множество компонентов и технических решений текущих моделей группы Jaguar Land Rover. Производитель рассчитывает, что новинка будет продаваться тиражом не менее чем в 10 000 единиц в год.
Издание Motoring сообщило, что новый Land Rover Defender получит 3- и 5-дверные кузова с открытым и закрытым верхом. Кроме того, у модели появится роскошная версия с улучшенными внедорожными характеристиками.
Силовую линейку автомобиля представят турбированные бензиновые и дизельные «четверки», а также агрегаты 3.0 V6. Также ожидается появление Land Rover Defender в формате полноценного электрокара, у которого позже появится высокопроизводительная версия.
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Не исключается возможность появления пикапа с одинарной кабиной.
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