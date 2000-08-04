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Раздел: Авто  
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Geely показал первые официальные изображения кроссовера SX11

Geely показал первые официальные изображения кроссовера SX11Китайский автопроизводитель Geely распространил первые официальные изображения кроссовера SX11.

В его основе лежит новая платформа, которая вскоре начнет использоваться и в других моделях марки. Платформу BMA компания представила несколько дней назад, вместе с первыми фотографиями закамуфлированного паркетника SX11, который теперь предстал перед потребителями в полном боевом виде, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Внешний вид выполнен в собственном стиле Geely, за дизайн которой отвечает Питер Хорбери, ранее работавший в компании Volvo. Напомним, шведская компания перешла под управление Geely несколько лет назад. Под капотом у паркетника будет установлен базовый 1,5-литровый бензиновый турбо, разработанный совместно с Volvo.

Данный силовой агрегат используется в линейке шведской компании на модели XC40. Разница лишь в том, что для китайского рынка он был форсирован со 156 лошадиных сил до 177, однако крутящий момент снизился с 265 до 255 Нм.

Кроме того, на SX11 планируется установка гибридной версии двигателя. Работать мотор должен в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП с двойным сцеплением, что позволит кроссоверу разгоняться до 100 км/час за 7,9 секунды. SX11 должен стать первой моделью нового семейства авто на платформе BMA.

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Позднее к нему должны добавиться еще несколько паркетников, а также ее могут начать использовать Volvo и малазийская компания Proton, тоже принадлежащая Geely.
Geely показал первые официальные изображения кроссовера SX11
Geely показал первые официальные изображения кроссовера SX11
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 Теги: Geely, кроссовер, SX11

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Сегодня, 13:51 » Автор: Алена Шимко
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