Geely показал первые официальные изображения кроссовера SX11

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Geely показала новую модель кроссовера Пока «паркетник» Джили известен под кодовым обозначением SX11, впрочем, не исключено, что в продажу он поступит под другим именем.

Geely представил новый кроссовер SX11 Китайский автогигант готовится представить новый кроссовер SX11, базируется на новом шасси BMA, использующем решения от «тележки» CMA, выступающей основой для компактного Volvo XC40.

Новый кроссовер Geely показали без камуфляжа В линейке может появиться связка литровый турбомотор и вариатор.