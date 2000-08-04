Раздел: Авто
В Европе Hyundai запатентовал имя новой модели
Hyundai подала в Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) заявку на регистрацию новой торговой марки Styx.
Новое имя может достаться будущей серийной модели или концепту, но какому именно не ясно. В патенте указано, что название Styx может быть использовано для обычной «легковушки», внедорожника, спорткара, электрокара, грузовика и автобуса. Кроме того, не ясно речь идет о европейской модели или каком-то глобальном продукте, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
В издании считают, что концепт под названием Hyundai Styx может появиться уже осенью текущего года на автосалоне в Париже или весной 2019 года в Женеве.
Предположительно, им может стать таинственный спорткар, разработкой которого занимается спортивное подразделение марки. Но есть и другие версии: среднемоторный двухместный автомобиль, супер-седан или хот-хэтч.
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Будет ли подана заявка на новое имя в патентное бюро США, пока не известно.
Новое имя может достаться будущей серийной модели или концепту, но какому именно не ясно. В патенте указано, что название Styx может быть использовано для обычной «легковушки», внедорожника, спорткара, электрокара, грузовика и автобуса. Кроме того, не ясно речь идет о европейской модели или каком-то глобальном продукте, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
В издании считают, что концепт под названием Hyundai Styx может появиться уже осенью текущего года на автосалоне в Париже или весной 2019 года в Женеве.
Предположительно, им может стать таинственный спорткар, разработкой которого занимается спортивное подразделение марки. Но есть и другие версии: среднемоторный двухместный автомобиль, супер-седан или хот-хэтч.
Читайте также: Hyundai похвалился новой моделью хэтчбека Veloste
Будет ли подана заявка на новое имя в патентное бюро США, пока не известно.
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