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Раздел: Авто  
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В Европе Hyundai запатентовал имя новой модели

В Европе Hyundai запатентовал имя новой моделиHyundai подала в Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) заявку на регистрацию новой торговой марки Styx.

Новое имя может достаться будущей серийной модели или концепту, но какому именно не ясно. В патенте указано, что название Styx может быть использовано для обычной «легковушки», внедорожника, спорткара, электрокара, грузовика и автобуса. Кроме того, не ясно речь идет о европейской модели или каком-то глобальном продукте, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

В издании считают, что концепт под названием Hyundai Styx может появиться уже осенью текущего года на автосалоне в Париже или весной 2019 года в Женеве.

Предположительно, им может стать таинственный спорткар, разработкой которого занимается спортивное подразделение марки. Но есть и другие версии: среднемоторный двухместный автомобиль, супер-седан или хот-хэтч.

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Будет ли подана заявка на новое имя в патентное бюро США, пока не известно.
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 Теги: Hyundai, патент, модель, авто

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Сегодня, 15:49 » Автор: Алена Шимко
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