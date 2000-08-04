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Раздел: Авто  
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Tesla добавила электрокарам интересную "фишку"

Tesla добавила электрокарам интересную "фишку"
О ней поделился на своей страничке в социальной сети Илон Маск.

По его словам, на автомобилях появится функция «Party & camper». Фактически, это разновидность климат-контроля. Благодаря специальным настройкам в салоне автомобиля можно поддерживать заданную температуру в течение двух суток, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

На протяжении этого же времени возможно обеспечить бесперебойную работу мультимедийной системы. На данный момент режимом «Party & camper» может похвастаться только Tesla Model S.

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Однако вскоре дополнительные возможности появятся во всех других автомобилях марки Tesla.
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 Теги: Tesla, электрокары, режим вечеринка

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Сегодня, 16:52 » Автор: Алена Шимко
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