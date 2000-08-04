Раздел: Авто
Lexus создал спецверсию модели LC - Yellow Edition
Четырехместное японское купе будет построено ограниченным тиражом.
Машина получит «уникальную» цветовую гамму, переработанный в соответствии с окрасом салон и немного дополнительного оборудования, передает Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.org.
Наиболее очевидная особенность этого Lexus вытекает из названия – это ярко-желтый «неаполитанский» цвет кузова. В отличие от стандартного желтого цвета, которые предлагает Lexus для своих автомобилей, этот значительно глубже и насыщеннее.
Спецверсия оснащена полным спортивным пакетом LC, а это 21-дюймовые колесные диски и крыша из углеродного волокна. Это основа. В качестве дополнений – полноуправляемое шасси, дифференциал Torsen повышенного трения и активный задний спойлер. Он выдвигается из крышки багажника при скорости в 90 км/ч.
Некоторые изменения произошли и в салоне. В нем появилось много желтого цвета. Прежде всего, это дверные карты, поддержанные контрастной строчкой рулевого колеса, приборной панели, подлокотника и сидений. Кресла в этой версии стали белыми, а приборная панель затянута в алькантару. В комплект поставки входит дисплей информационно-развлекательной системы и аудиосистема Mark Levinson с 13 динамиками. Все то, что обычных Lexus LC предлагается за доплату.
Lexus LC Yellow Edition можно будет получить с любым их возможных двигателей. А это либо 2,9-литровая гибридная силовая установка, построенная на основе двигателя V6 мощностью 354 л.с., либо 470-сильная пятилитровая атмосферная V-образная восьмерка.
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Официальный дебют модели состоится в октябре на Парижском автосалоне. Тогда же будет объявлена и цена. Но дешевым желтый Lexus LC, как все понимают, не будет. Предыдущая спецверсия стоила около 100 000 евро в зависимости от рынка.
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