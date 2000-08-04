» » Lexus создал спецверсию модели LC - Yellow Edition
Раздел: Авто  
0

Lexus создал спецверсию модели LC - Yellow Edition

Lexus создал спецверсию модели LC - Yellow Edition
Четырехместное японское купе будет построено ограниченным тиражом.

Машина получит «уникальную» цветовую гамму, переработанный в соответствии с окрасом салон и немного дополнительного оборудования, передает Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.org.

Наиболее очевидная особенность этого Lexus вытекает из названия – это ярко-желтый «неаполитанский» цвет кузова. В отличие от стандартного желтого цвета, которые предлагает Lexus для своих автомобилей, этот значительно глубже и насыщеннее.

Спецверсия оснащена полным спортивным пакетом LC, а это 21-дюймовые колесные диски и крыша из углеродного волокна. Это основа. В качестве дополнений – полноуправляемое шасси, дифференциал Torsen повышенного трения и активный задний спойлер. Он выдвигается из крышки багажника при скорости в 90 км/ч.

Некоторые изменения произошли и в салоне. В нем появилось много желтого цвета. Прежде всего, это дверные карты, поддержанные контрастной строчкой рулевого колеса, приборной панели, подлокотника и сидений. Кресла в этой версии стали белыми, а приборная панель затянута в алькантару. В комплект поставки входит дисплей информационно-развлекательной системы и аудиосистема Mark Levinson с 13 динамиками. Все то, что обычных Lexus LC предлагается за доплату.

Lexus LC Yellow Edition можно будет получить с любым их возможных двигателей. А это либо 2,9-литровая гибридная силовая установка, построенная на основе двигателя V6 мощностью 354 л.с., либо 470-сильная пятилитровая атмосферная V-образная восьмерка.

Читайте также: Купе Lexus LC 500 обзавелось новой спецверсией
Официальный дебют модели состоится в октябре на Парижском автосалоне. Тогда же будет объявлена и цена. Но дешевым желтый Lexus LC, как все понимают, не будет. Предыдущая спецверсия стоила около 100 000 евро в зависимости от рынка.
Lexus создал спецверсию модели LC - Yellow Edition
Lexus создал спецверсию модели LC - Yellow Edition
Lexus создал спецверсию модели LC - Yellow Edition
Lexus создал спецверсию модели LC - Yellow Edition
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Lexus, Yellow Edition, LC, спецверсия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:14 » Автор: Алена Шимко
     83
     0

Похожие новости по теме

Купе Lexus LC 500 обзавелось новой спецверсией Купе Lexus LC 500 обзавелось новой спецверсией

Спорткупе оснащается пятилитровым атмосферным двигателем V8.

Lexus создала юбилейную версию модели RC F Lexus создала юбилейную версию модели RC F

Японская марка празднует десятилетие быстрых автомобилей F-серии специальной версией купе RC F 10th Anniversary.

Lexus выпустил особую версию кроссовера RX  Lexus выпустил особую версию кроссовера RX 

Lexus RX Crafted Limited Edition лежит на базе люксовой модификации Luxury.

Рассекречен дизайн Рассекречен дизайн "заряженного" купе Lexus

Lexus продемонстрировал первое в мире кастомизированное купе LC 500.

Lexus представила новое купе LC 500 Lexus представила новое купе LC 500

Японская компания Lexus назвала технические характеристики сверхмощного купе LC 500.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх