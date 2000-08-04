Раздел: Авто
Названы самые надежные подержанные иномарки
Тройку лидеров замыкает седан Volkswagen Polo.
По результатам проведенных исследований, эксперты составили топ-5 самых надежных автомобилей на вторичном рынке. Специалисты взяли в расчет соотношение цены и качества.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Первое место занял Hyundai Solaris, который благодаря своей «начинке» способен преодолевать до 300 тысяч километров. Средняя стоимость автомобиля этой марки, выпущенного 4−5 лет назад и имеющего небольшой пробег, как правило, стартует от 150 тысяч гривен.
На второй строчке расположился Peugeot-508, под капотом которой находится либо 1,6-литровый бензиновый мотор, либо 2,0-литровый дизельный. Этот «француз» также оснащен надежным японским «автоматом» и качественной звукоизоляцией.
Тройку лидеров замыкает седан Volkswagen Polo, который на вторичном рынке стоит от 150 тысяч гривен. Благодаря 1,6-литровому двигателю и механической коробке передач эта машина отличается выносливостью и приспособленностью к эксплуатации в самых неблагоприятных дорожных условиях.
Четвертым в списке оказался подержанный Volkswagen Jetta. Эксперты сайта считают, что автомобиль этой марки с 1,4-литровым двигателем и маркировкой BSE без проблем проедет более 300 тысяч километров.
Читайте также: Названы самые надежные подержанные машины
Последняя позиция в пятерке лидеров досталась Kia Sorento Prime. Этот кроссовер оснащен 2,4-литровым бензиновым мотором, механической коробкой передач и передним приводом. Машина отличается небольшим расходом топлива, хорошей управляемостью и надежной тормозной системой.
По результатам проведенных исследований, эксперты составили топ-5 самых надежных автомобилей на вторичном рынке. Специалисты взяли в расчет соотношение цены и качества.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Первое место занял Hyundai Solaris, который благодаря своей «начинке» способен преодолевать до 300 тысяч километров. Средняя стоимость автомобиля этой марки, выпущенного 4−5 лет назад и имеющего небольшой пробег, как правило, стартует от 150 тысяч гривен.
На второй строчке расположился Peugeot-508, под капотом которой находится либо 1,6-литровый бензиновый мотор, либо 2,0-литровый дизельный. Этот «француз» также оснащен надежным японским «автоматом» и качественной звукоизоляцией.
Тройку лидеров замыкает седан Volkswagen Polo, который на вторичном рынке стоит от 150 тысяч гривен. Благодаря 1,6-литровому двигателю и механической коробке передач эта машина отличается выносливостью и приспособленностью к эксплуатации в самых неблагоприятных дорожных условиях.
Четвертым в списке оказался подержанный Volkswagen Jetta. Эксперты сайта считают, что автомобиль этой марки с 1,4-литровым двигателем и маркировкой BSE без проблем проедет более 300 тысяч километров.
Читайте также: Названы самые надежные подержанные машины
Последняя позиция в пятерке лидеров досталась Kia Sorento Prime. Этот кроссовер оснащен 2,4-литровым бензиновым мотором, механической коробкой передач и передним приводом. Машина отличается небольшим расходом топлива, хорошей управляемостью и надежной тормозной системой.
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