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Раздел: Авто  
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Audi RS6 принца Гарри выставили на продажу

Audi RS6 принца Гарри выставили на продажуВнутри Audi RS6 дополнен обивкой из черной кожи.

Серый Audi RS6, когда-то принадлежавший принцу Гарри, в настоящее время продается на AutoTrader в Великобритании.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Первое, что необходимо знать о RS6 принца Гарри, — автомобиль имеет окраску в оттенке Daytona Grey и дорогостоящие опции, включающие панорамный люк на крыше, пакет Dynamic, спортивную подвеску RS Sport с системой Dynamic Ride Control и технологию ночного вождения Night Vision Assist, которая позволяет лучше воспринимать местность в позднее время и увеличивает дальность видимости даже в темноте или при пасмурной погоде.

Внутри Audi RS6 дополнен обивкой из черной кожи и множеством акцентов из углеродного волокна, которые идеально дополняют интерьер, но не делают его слишком интересным или чрезмерно ярким. Согласно заявлениям продавца, в прошлом на автомобиль было потрачено 119 834 долларов США и дополнительные 11 330 долларов за опциональные усовершенствования.

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Однако, в отличии от других моделей, ранее принадлежащих знаменитостями, запрашиваемая стоимость ограничивается 94 319 долларами. Это при том, что бывшим владельцем RS6 является член королевской семьи и пробег модели составляет всего 7 184 километра.
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 Теги: Audi RS6, Принц Гарри, продажа

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Сегодня, 19:44 » Автор: Едгар Букмирза
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