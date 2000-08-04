Раздел: Авто
Audi RS6 принца Гарри выставили на продажу
Внутри Audi RS6 дополнен обивкой из черной кожи.
Серый Audi RS6, когда-то принадлежавший принцу Гарри, в настоящее время продается на AutoTrader в Великобритании.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Первое, что необходимо знать о RS6 принца Гарри, — автомобиль имеет окраску в оттенке Daytona Grey и дорогостоящие опции, включающие панорамный люк на крыше, пакет Dynamic, спортивную подвеску RS Sport с системой Dynamic Ride Control и технологию ночного вождения Night Vision Assist, которая позволяет лучше воспринимать местность в позднее время и увеличивает дальность видимости даже в темноте или при пасмурной погоде.
Внутри Audi RS6 дополнен обивкой из черной кожи и множеством акцентов из углеродного волокна, которые идеально дополняют интерьер, но не делают его слишком интересным или чрезмерно ярким. Согласно заявлениям продавца, в прошлом на автомобиль было потрачено 119 834 долларов США и дополнительные 11 330 долларов за опциональные усовершенствования.
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Однако, в отличии от других моделей, ранее принадлежащих знаменитостями, запрашиваемая стоимость ограничивается 94 319 долларами. Это при том, что бывшим владельцем RS6 является член королевской семьи и пробег модели составляет всего 7 184 километра.
Серый Audi RS6, когда-то принадлежавший принцу Гарри, в настоящее время продается на AutoTrader в Великобритании.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Первое, что необходимо знать о RS6 принца Гарри, — автомобиль имеет окраску в оттенке Daytona Grey и дорогостоящие опции, включающие панорамный люк на крыше, пакет Dynamic, спортивную подвеску RS Sport с системой Dynamic Ride Control и технологию ночного вождения Night Vision Assist, которая позволяет лучше воспринимать местность в позднее время и увеличивает дальность видимости даже в темноте или при пасмурной погоде.
Внутри Audi RS6 дополнен обивкой из черной кожи и множеством акцентов из углеродного волокна, которые идеально дополняют интерьер, но не делают его слишком интересным или чрезмерно ярким. Согласно заявлениям продавца, в прошлом на автомобиль было потрачено 119 834 долларов США и дополнительные 11 330 долларов за опциональные усовершенствования.
Читайте также: Бекхэмы выставили на продажу наряды с королевской свадьбы
Однако, в отличии от других моделей, ранее принадлежащих знаменитостями, запрашиваемая стоимость ограничивается 94 319 долларами. Это при том, что бывшим владельцем RS6 является член королевской семьи и пробег модели составляет всего 7 184 километра.
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