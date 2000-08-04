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Раздел: Авто  
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Volkswagen задумался о «заряженном» электрокаре

Volkswagen задумался о «заряженном» электрокареЕго построят на базе модели из I.D.-линейки.

Спортивное подразделение Volkswagen рассматривает возможность выпуска «заряженного» электрокара.

Об этом в интервью издания Autocar рассказал глава Volkswagen R Йост Капито, пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

«Если мы выпустим R-версию электромобиля, — сказал Капито — то это будет настоящая R модель, или все усилия будут напрасны». По словам топ-менеджера, модель спортивного электрокара пока существует лишь в виде идеи: электрические технологии настолько быстро эволюционируют, что в компании даже не готовы назвать приблизительный срок ее выпуска.

Перед разработчиками R-версии электрокара будет стоять задача соблюсти баланс между производительностью, запасом хода и удобством в повседневном использовании. Именно он будет определять какая модель ляжет в основу «заряженного» электромобиля.

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Одной из причин почему спортивное подразделение Volkswagen обратило внимание на электрокары стала победа марки в скоростном подъеме на гору Пайкс Пик. 680-сильный электрический спортпрототип I.D. R проехал почти 20-километровую трассу Пайкс Пика за 7 минут 57,148 секунды, улучшив на 16 секунд время Себастьена Леба и Peugeot 208 T16.
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 Теги: Volkswagen, электрокар

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Сегодня, 22:00 » Автор: Едгар Букмирза
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