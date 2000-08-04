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Раздел: Авто  
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У Volkswagen T-Roc появился новый мотор

У Volkswagen T-Roc появился новый моторДвигатель получил отдачу в 115 лошадиных сил.

Отныне кроссовер T-Roc от VW будет предлагаться с дизелем.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Мотор имеет наименование 1.6 TDI. Таким агрегатом на данный момент могут похвастаться представители от VW — Golf, Touran, а также кроссовер Skoda Karoq.

Вся мощность будет отдаваться передним колесам, поскольку варианта с полным приводом в обозримом будущем не предвидится.

После появления новинки T-Roc можно приобрести с одним из пяти моторов. Доступны три бензиновых двигателя от 1 до 2 литров, а также двухлитровый турбодизель на 150 «лошадей».

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Оснащение кроссовера дизельным мотором призвано повысить его конкурентоспособность. В числе основных «соперников» можно назвать Nissan Juke.

На данный момент на российском рынке Volkswagen T-Roc официально не представлен. Однако в немецком автогиганте думают над расширением ассортимента предлагаемых машин. Вполне возможно, что вскоре появится в продаже и T-Roc.
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 Теги: Volkswagen T-Roc, мотор

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Сегодня, 00:02 » Автор: Едгар Букмирза
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