Раздел: Авто
У Volkswagen T-Roc появился новый мотор
Двигатель получил отдачу в 115 лошадиных сил.
Отныне кроссовер T-Roc от VW будет предлагаться с дизелем.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Мотор имеет наименование 1.6 TDI. Таким агрегатом на данный момент могут похвастаться представители от VW — Golf, Touran, а также кроссовер Skoda Karoq.
Вся мощность будет отдаваться передним колесам, поскольку варианта с полным приводом в обозримом будущем не предвидится.
После появления новинки T-Roc можно приобрести с одним из пяти моторов. Доступны три бензиновых двигателя от 1 до 2 литров, а также двухлитровый турбодизель на 150 «лошадей».
Читайте также: Volkswagen анонсировал выпуск трех электрокаров
Оснащение кроссовера дизельным мотором призвано повысить его конкурентоспособность. В числе основных «соперников» можно назвать Nissan Juke.
На данный момент на российском рынке Volkswagen T-Roc официально не представлен. Однако в немецком автогиганте думают над расширением ассортимента предлагаемых машин. Вполне возможно, что вскоре появится в продаже и T-Roc.
Отныне кроссовер T-Roc от VW будет предлагаться с дизелем.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Мотор имеет наименование 1.6 TDI. Таким агрегатом на данный момент могут похвастаться представители от VW — Golf, Touran, а также кроссовер Skoda Karoq.
Вся мощность будет отдаваться передним колесам, поскольку варианта с полным приводом в обозримом будущем не предвидится.
После появления новинки T-Roc можно приобрести с одним из пяти моторов. Доступны три бензиновых двигателя от 1 до 2 литров, а также двухлитровый турбодизель на 150 «лошадей».
Читайте также: Volkswagen анонсировал выпуск трех электрокаров
Оснащение кроссовера дизельным мотором призвано повысить его конкурентоспособность. В числе основных «соперников» можно назвать Nissan Juke.
На данный момент на российском рынке Volkswagen T-Roc официально не представлен. Однако в немецком автогиганте думают над расширением ассортимента предлагаемых машин. Вполне возможно, что вскоре появится в продаже и T-Roc.
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