Раздел: Авто
Эксперт рассказал об отличиях разных видов АКПП
У одних АКПП ручка сдвигается по прямой, а у других - по кривой линии.
Если вы когда-либо обращали внимание на ручки переключения автоматической коробки передач, то, вероятно, заметили, что они, как правило, делятся на две основные категории: одни имеют простую линейную ручку переключения в режимы «PRNDL» (ручка похожа на рубильник, двигающийся вверх и вниз), а другие ручки переключают режимы запутанным образом, путешествуя по зигзагообразному лабиринту, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Почему же в мире в основном существует два разных дизайна и конструкции ручки переключения автоматической трансмиссии и способа переключения коробки? Есть ли механическая разница между двумя типами таких коробок передач? Является ли один вид коробок передач лучше другого?
Автоматические коробки с линейным способом переключения ручки трансмиссии (также подобный вид переключения АКПП называют «закрытым») являются более популярным вариантом в мировой автопромышленности. Но тем не менее зигзагообразное переключение также довольно-таки часто встречается во многих автомобилях, оснащенных АКПП. Так что ничего необычного в таких коробках нет. Напомним, что подобные зигзагообразные ручки переключения передач АКПП были популяризированы такими марками, как Mercedes-Benz, Toyota, Subaru, Jaguar, которые первые начали оснащать некоторые свои модели подобной конструкцией ручек КПП. В том числе такие коробки использует в своей продукции и компания General Motors.
Итак, есть ли преимущество в таких зигзагообразных автоматических коробках? Согласитесь, интересный вопрос. Ведь не в любом случае есть разница в движении ручки, а значит, существуют и некоторые различия в механизме АКПП. Естественно, вполне возможно, что есть и свои какие-то плюсы или минусы.
Мы решили детально изучить эти два вида автоматических трансмиссий. Может быть, есть какая-то экономия при производстве прямолинейных коробок, или, наоборот, себестоимость коробок с зигзагообразным переключением более выгодна? Может быть, один вид коробок более вынослив по сравнению с другими АКПП? На самом деле мы не нашли никаких доказательств, что способ переключения ручки АКПП делает коробку более выносливой.
Кстати, копаясь в архивах электронных библиотек, автожурналов, мы обнаружили, что первым, кто начал применять в машине АКПП с зигзагообразным способом переключения режимов, является компания Mercedes-Benz, которая в 1963 году оснастила такими коробками свой легендарный SL.
Так что, скорее всего, именно компания Mercedes была родоначальником использования коробок с нелинейным переключением режимов трансмиссии.
И судя по всему, подобную коробку инженеры немецкого бренда стали использовать не из-за того, что хотели снизить затраты на производство. Вероятно, их мотивация была связана с чем-то другим.
Чтобы понять, зачем компания Mercedes в 1963 году вместо классической АКПП с обычным рычагом, который двигается вверх-вниз, начала использовать ручку АКПП с нелинейным переключением, нужно, чтобы вы прочитали объяснение эксперта Франко Каттани, который является инженером по автоматическим коробкам передач, производимым для FCA (автоконцерн Fiat Chrysler).
Вот его подробное разъяснение на этот счет, которое мы нашли в Сети:
– То, какая коробка передач будет установлена в автомобиле, зависит от двух факторов: от положения фиксатора пружины АКПП и предпочтения клиентов той или иной модели. Естественно, предпочтения определяются исследованием маркетологов, которые ведут опросы потенциальных клиентов по всему миру, выясняя, какую конфигурацию ручки переключения передач они хотели бы видеть в новых автомобилях.
Давайте возьмем для простого примера обычную линейную ручку переключения передач АКПП. Стоит отметить, что не все такие коробки имеют пружину фиксатора для переключения коробки в различные режимы. Те, которые не имеют фиксатор, позволяют вам передвинуть ручку АКПП без необходимости в нажатии кнопки на ручке. В коробках с пружинным фиксатором вы не сможете включить другой режим коробки, пока не нажмете специальную кнопку на ручке.
К сожалению, те коробки, которые не имеют пружинного фиксатора, очень легко случайно переключить в другой режим, сдвинув немного ручку вперед или назад.
Кстати, те коробки, которые оборудованы пружиной фиксатора, при переключении дают водителю реальные ощущения переключения коробки, хотя, в отличие от механических трансмиссий, при сдвиге ручки вы на самом деле напрямую не управляете трансмиссией. Ведь коробка переключается через компьютер.
У некоторых производителей автоматических коробок передач ручка АКПП с положения «Драйв» (D) на «Нейтраль» (N) переключается очень легко. Причем у многих автопроизводителей подобная конструкция АКПП не предусматривает на ручке переключения кнопки/пружины. В итоге, чтобы предотвратить случайное переключение АКПП во время движения автомобиля, некоторые коробки получают нелинейный рычаг переключения трансмиссии.
Но тем не менее легкость переключения передач или отсутствие в конструкции АКПП пружинного фиксатора не основная причина, почему многие автопроизводители сегодня предпочитают вместо линейного рычага переключения автоматической трансмиссии использовать зигзагообразные ручки АКПП.
Чаще всего именно маркетологи, изучающие предпочтения потенциальных клиентов, определяют, как должна выглядеть ручка АКПП.
Как видите, после подобного объяснения инженера можно сделать вывод, что нет каких-то технических причин, почему одни коробки имеют прямые рычаги переключения АКПП, тогда как другие оснащены нелинейными ручками.
По большому счету, коробки передач с зигзагообразными ручками переключения имеют одно только преимущество – это предотвращение случайного переключения коробки в другой режим. Например, имея такую коробку, вы, если установили рычаг на режим «D», не сможете ее случайно, едва прикоснувшись, передвинуть в другой режим.
Нам также кажется, что коробка с нелинейной ручкой АКПП позволяет производителям немного сэкономить на себестоимости трансмиссии. Ведь в большинстве линейных автоматических АКПП используется ручка с кнопкой/пружиной/защелкой, которую нужно нажать, для того чтобы включить необходимый режим АКПП. Как мы уже сказали, кнопка защищает водителей от случайных переключений режимов коробки. В случае же с нелинейными способами переключения АКПП ручка трансмиссии может не оснащаться пружиной, защелкой или кнопкой. Штампованный металлический или пластиковый змеевик для ручки с нелинейным переключением АКПП дешевле и легче изготавливается, чем целая кнопочная сборка, устанавливаемая в саму ручку трансмиссии.
Итак, давайте подведем итог. Причина, по которой существуют автоматические коробки передач с разными видами переключения режимов АКПП, заключается в том, чтобы защитить водителей от случайных сдвигов рычага коробки в случае использования трансмиссии без пружинного фиксатора, а также для того, чтобы салон автомобиля выглядел более спортивно (большинство потенциальных клиентов при опросе маркетологов заявили, что предпочли бы, чтобы новые автомобили имели такие зигзагообразные ручки переключения передач).
Читайте также: Mitsubishi Outlander получил интересное обновление
В том числе нелинейные закрытые виды переключения передач позволяют немного снизить себестоимость модуля переключения режимов трансмиссии. Хоть это, конечно, и копеечная экономия, но в масштабах массового производства она становится значительной.
Если вы когда-либо обращали внимание на ручки переключения автоматической коробки передач, то, вероятно, заметили, что они, как правило, делятся на две основные категории: одни имеют простую линейную ручку переключения в режимы «PRNDL» (ручка похожа на рубильник, двигающийся вверх и вниз), а другие ручки переключают режимы запутанным образом, путешествуя по зигзагообразному лабиринту, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Почему же в мире в основном существует два разных дизайна и конструкции ручки переключения автоматической трансмиссии и способа переключения коробки? Есть ли механическая разница между двумя типами таких коробок передач? Является ли один вид коробок передач лучше другого?
Автоматические коробки с линейным способом переключения ручки трансмиссии (также подобный вид переключения АКПП называют «закрытым») являются более популярным вариантом в мировой автопромышленности. Но тем не менее зигзагообразное переключение также довольно-таки часто встречается во многих автомобилях, оснащенных АКПП. Так что ничего необычного в таких коробках нет. Напомним, что подобные зигзагообразные ручки переключения передач АКПП были популяризированы такими марками, как Mercedes-Benz, Toyota, Subaru, Jaguar, которые первые начали оснащать некоторые свои модели подобной конструкцией ручек КПП. В том числе такие коробки использует в своей продукции и компания General Motors.
Итак, есть ли преимущество в таких зигзагообразных автоматических коробках? Согласитесь, интересный вопрос. Ведь не в любом случае есть разница в движении ручки, а значит, существуют и некоторые различия в механизме АКПП. Естественно, вполне возможно, что есть и свои какие-то плюсы или минусы.
Мы решили детально изучить эти два вида автоматических трансмиссий. Может быть, есть какая-то экономия при производстве прямолинейных коробок, или, наоборот, себестоимость коробок с зигзагообразным переключением более выгодна? Может быть, один вид коробок более вынослив по сравнению с другими АКПП? На самом деле мы не нашли никаких доказательств, что способ переключения ручки АКПП делает коробку более выносливой.
Кстати, копаясь в архивах электронных библиотек, автожурналов, мы обнаружили, что первым, кто начал применять в машине АКПП с зигзагообразным способом переключения режимов, является компания Mercedes-Benz, которая в 1963 году оснастила такими коробками свой легендарный SL.
Так что, скорее всего, именно компания Mercedes была родоначальником использования коробок с нелинейным переключением режимов трансмиссии.
И судя по всему, подобную коробку инженеры немецкого бренда стали использовать не из-за того, что хотели снизить затраты на производство. Вероятно, их мотивация была связана с чем-то другим.
Чтобы понять, зачем компания Mercedes в 1963 году вместо классической АКПП с обычным рычагом, который двигается вверх-вниз, начала использовать ручку АКПП с нелинейным переключением, нужно, чтобы вы прочитали объяснение эксперта Франко Каттани, который является инженером по автоматическим коробкам передач, производимым для FCA (автоконцерн Fiat Chrysler).
Вот его подробное разъяснение на этот счет, которое мы нашли в Сети:
– То, какая коробка передач будет установлена в автомобиле, зависит от двух факторов: от положения фиксатора пружины АКПП и предпочтения клиентов той или иной модели. Естественно, предпочтения определяются исследованием маркетологов, которые ведут опросы потенциальных клиентов по всему миру, выясняя, какую конфигурацию ручки переключения передач они хотели бы видеть в новых автомобилях.
Давайте возьмем для простого примера обычную линейную ручку переключения передач АКПП. Стоит отметить, что не все такие коробки имеют пружину фиксатора для переключения коробки в различные режимы. Те, которые не имеют фиксатор, позволяют вам передвинуть ручку АКПП без необходимости в нажатии кнопки на ручке. В коробках с пружинным фиксатором вы не сможете включить другой режим коробки, пока не нажмете специальную кнопку на ручке.
К сожалению, те коробки, которые не имеют пружинного фиксатора, очень легко случайно переключить в другой режим, сдвинув немного ручку вперед или назад.
Кстати, те коробки, которые оборудованы пружиной фиксатора, при переключении дают водителю реальные ощущения переключения коробки, хотя, в отличие от механических трансмиссий, при сдвиге ручки вы на самом деле напрямую не управляете трансмиссией. Ведь коробка переключается через компьютер.
У некоторых производителей автоматических коробок передач ручка АКПП с положения «Драйв» (D) на «Нейтраль» (N) переключается очень легко. Причем у многих автопроизводителей подобная конструкция АКПП не предусматривает на ручке переключения кнопки/пружины. В итоге, чтобы предотвратить случайное переключение АКПП во время движения автомобиля, некоторые коробки получают нелинейный рычаг переключения трансмиссии.
Но тем не менее легкость переключения передач или отсутствие в конструкции АКПП пружинного фиксатора не основная причина, почему многие автопроизводители сегодня предпочитают вместо линейного рычага переключения автоматической трансмиссии использовать зигзагообразные ручки АКПП.
Чаще всего именно маркетологи, изучающие предпочтения потенциальных клиентов, определяют, как должна выглядеть ручка АКПП.
Как видите, после подобного объяснения инженера можно сделать вывод, что нет каких-то технических причин, почему одни коробки имеют прямые рычаги переключения АКПП, тогда как другие оснащены нелинейными ручками.
По большому счету, коробки передач с зигзагообразными ручками переключения имеют одно только преимущество – это предотвращение случайного переключения коробки в другой режим. Например, имея такую коробку, вы, если установили рычаг на режим «D», не сможете ее случайно, едва прикоснувшись, передвинуть в другой режим.
Нам также кажется, что коробка с нелинейной ручкой АКПП позволяет производителям немного сэкономить на себестоимости трансмиссии. Ведь в большинстве линейных автоматических АКПП используется ручка с кнопкой/пружиной/защелкой, которую нужно нажать, для того чтобы включить необходимый режим АКПП. Как мы уже сказали, кнопка защищает водителей от случайных переключений режимов коробки. В случае же с нелинейными способами переключения АКПП ручка трансмиссии может не оснащаться пружиной, защелкой или кнопкой. Штампованный металлический или пластиковый змеевик для ручки с нелинейным переключением АКПП дешевле и легче изготавливается, чем целая кнопочная сборка, устанавливаемая в саму ручку трансмиссии.
Итак, давайте подведем итог. Причина, по которой существуют автоматические коробки передач с разными видами переключения режимов АКПП, заключается в том, чтобы защитить водителей от случайных сдвигов рычага коробки в случае использования трансмиссии без пружинного фиксатора, а также для того, чтобы салон автомобиля выглядел более спортивно (большинство потенциальных клиентов при опросе маркетологов заявили, что предпочли бы, чтобы новые автомобили имели такие зигзагообразные ручки переключения передач).
Читайте также: Mitsubishi Outlander получил интересное обновление
В том числе нелинейные закрытые виды переключения передач позволяют немного снизить себестоимость модуля переключения режимов трансмиссии. Хоть это, конечно, и копеечная экономия, но в масштабах массового производства она становится значительной.
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