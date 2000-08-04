Раздел: Авто
Tesla столкнулась с миллионным судебным иском
В суд подали бывшие сотрудники компании.
Экс-сотрудники подразделения по производству батарей Тесла планируют отсудить у машиностроителя внушительную сумму, чем инициировали новый скандал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Три бывших работника SolarCity были очевидцами махинаций, что случились в стенах фирмы. Дело иска в том, что высшее руководство SolarCity, якобы, заставляли сотрудников делать поддельные документы для раздувания показателей отчетности, благодаря этому некоторые другие работники получали бонусы и большие оценки своего труда.
В иске говорится, что в 2017 году они докладывали Илону Маску об данном инциденте. Выслушав их мнение по этому вопросу, глава компании, якобы, не стал разбираться и просто их всех уволил в мае 2018.
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Кроме этого работники сообщили в иске, что один из них подвергся дискриминации по возрасту, ещё один подвергся сексуальному насилию. За все это они тоже хотят получить компенсации, плюс за сверхурочные часы труда.
Экс-сотрудники подразделения по производству батарей Тесла планируют отсудить у машиностроителя внушительную сумму, чем инициировали новый скандал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Три бывших работника SolarCity были очевидцами махинаций, что случились в стенах фирмы. Дело иска в том, что высшее руководство SolarCity, якобы, заставляли сотрудников делать поддельные документы для раздувания показателей отчетности, благодаря этому некоторые другие работники получали бонусы и большие оценки своего труда.
В иске говорится, что в 2017 году они докладывали Илону Маску об данном инциденте. Выслушав их мнение по этому вопросу, глава компании, якобы, не стал разбираться и просто их всех уволил в мае 2018.
Читайте также: Tesla добавила электрокарам интересную "фишку"
Кроме этого работники сообщили в иске, что один из них подвергся дискриминации по возрасту, ещё один подвергся сексуальному насилию. За все это они тоже хотят получить компенсации, плюс за сверхурочные часы труда.
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