Раздел: Авто
Составлен список самых полезных автомобильных аксессуаров
Эти предметы полезно иметь в любом автомобиле.
Автомобиль очень важен для каждого из нас. Без него не может обойтись ни один современный мужчина (а, судя по всему, и многие женщины). Эксперты составили список шести аксессуаров, необходимых каждому владельцу автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Портативный стартер аккумулятора – 29,99 долларов
Среди множества полезных вещей для автовладельца нужно выделить портативный стартер аккумулятора. Это очень важная и необходимая вещь. Без нее сложно обойтись. И стоит этот стартер не очень дорого.
Видеорегистратор – от 24,99 долларов
Современным автолюбителям просто нельзя ездить без видеорегистратора. Пользуйтесь современными технологиями! В случае чего, это устройство докажет вашу невиновность даже в суде.
OBD2 – от 49%
Вы можете узнать о состоянии своего автомобиля при помощи сканера OBD2. Ваш автомобиль благодаря этому оборудованию самостоятельно сможет себя диагностировать.
Аварийный мини-молоток для стекла – от 9 долларов
Этот инструмент поможет при ДТП. Благодаря нему стекло можно разбить и освободиться.
Очиститель воздуха – от 14,99 долларов
В автомобиле очень полезно иметь очиститель воздуха. Особенно, если вы возите в нем какое-нибудь домашнее животное.
Читайте также: Эксперт рассказал об отличиях разных видов АКПП
Автомобильное зарядное USB-устройство – от 0,99 долларов
Современные автовладельцы не могут обойтись без зарядного USB-устройства. Благодаря этому они могут общаться всегда, когда захотят.
Автомобиль очень важен для каждого из нас. Без него не может обойтись ни один современный мужчина (а, судя по всему, и многие женщины). Эксперты составили список шести аксессуаров, необходимых каждому владельцу автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Портативный стартер аккумулятора – 29,99 долларов
Среди множества полезных вещей для автовладельца нужно выделить портативный стартер аккумулятора. Это очень важная и необходимая вещь. Без нее сложно обойтись. И стоит этот стартер не очень дорого.
Видеорегистратор – от 24,99 долларов
Современным автолюбителям просто нельзя ездить без видеорегистратора. Пользуйтесь современными технологиями! В случае чего, это устройство докажет вашу невиновность даже в суде.
OBD2 – от 49%
Вы можете узнать о состоянии своего автомобиля при помощи сканера OBD2. Ваш автомобиль благодаря этому оборудованию самостоятельно сможет себя диагностировать.
Аварийный мини-молоток для стекла – от 9 долларов
Этот инструмент поможет при ДТП. Благодаря нему стекло можно разбить и освободиться.
Очиститель воздуха – от 14,99 долларов
В автомобиле очень полезно иметь очиститель воздуха. Особенно, если вы возите в нем какое-нибудь домашнее животное.
Читайте также: Эксперт рассказал об отличиях разных видов АКПП
Автомобильное зарядное USB-устройство – от 0,99 долларов
Современные автовладельцы не могут обойтись без зарядного USB-устройства. Благодаря этому они могут общаться всегда, когда захотят.
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