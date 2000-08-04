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Раздел: Авто  
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Эксперт объяснил, зачем мыть радиатор автомобиля летом

Эксперт объяснил, зачем мыть радиатор автомобиля летом От этой важной процедуры не стоит отказываться.

Летом работники автомоек регулярно напоминают водителям о необходимости промывки радиатора двигателя. Многие автовладельцы пренебрегают этим советом, но мало кто из них знает, к чему может привести такая неряшливость важного узла авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Мыть время от времени радиатор крайне необходимо, ведь его секции довольно часто забиваются, повышая риски перегрева мотора. В отверстиях в процессе эксплуатации оседает пыль, реагенты, насекомые и другой мусор.

Если автомобиль используется для поездок на небольшие расстояния по городу, радиатор можно промывать реже. При регулярных поездках по трассе - соответственно, чаще. Ясно одно - пренебрегать этой процедурой не стоит.

Очистка секции радиатора, напичканного электроникой автомобиля - процедура сложная, требующая соблюдения определенного алгоритма.

Во-вторых, чистить радиатор нужно аккуратно. Струя воды под высоким давлением, направленный в подкапотное пространство, способное не только выбить грязь, но и деформировать секции.

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Грамотные мастера снимают радиатор, или тщательно защищают его при очистке. Поэтому, если вы решили помыть радиатор авто - лучше пользоваться услугами официальных сервисов.

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 Теги: радиатор, мойка

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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