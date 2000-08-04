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Раздел: Авто  
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Эти модели автомобилей имеют самый неудачный дизайн

Эти модели автомобилей имеют самый неудачный дизайн Составлен список из пяти разных моделей.

Эксперты составили рейтинг автомобилей с самым некрасивым дизайном, которые предлагались на рынке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На пятой строке располагается SsangYong Rodius, который не смог получить популярность даже несмотря на ходовые качества, а также просторный и функциональный салон.

Четвертое место занимает Chery QQ6, хоть автомобиль и можно часто встретить на отечественных дорогах, привлекательным его не назовешь. Третья позиция принадлежит AMC Gremlin, результаты продаж которого говорят, что модель не является провальной.

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Вторая строка принадлежит Citroen 2CV, который с самого выхода на рынок стали называть «гадким утенком». На первом месте оказался автомобиль Fiat Multipla, который внешне напоминает две сваренные вместе модели.
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 Теги: автомобили, дизайн

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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