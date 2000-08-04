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Раздел: Авто  
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SsangYong намерен создать первый электрический пикап

SsangYong намерен создать первый электрический пикапКак сообщают СМИ, донором для нового авто может послужить пикап SsangYong Musso.

Технические характеристики будущего электрокара пока не известны, но целью компании является создание двухмоторного полноприводного авто с таким кузовом, который сможет без подзарядки проехать порядка 300 километров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Дальнейшие планы по электрификации могут затронуть и саму модель Musso. Предполагается, что к 2023 году именно эта модель станет первым в мире BEV-автомобилем (на электроаккумуляторах). Однако первенство в этом направлении будет зависеть от технологического прогресса других автопроизводителей.

Одним из главных конкурентов в этом вопросе эксперты называют американскую компанию Tesla. Детище Илона Маска нынче переживает непростое финансовое положение, но у неё больше опыта в производстве электромобилей и есть уже готовые платформы.

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Кроме того, американский рынок является одним из главных потребителей пикапов.
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 Теги: пикап, SsangYong

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Сегодня, 11:31 » Автор: Татьяна Ларина
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