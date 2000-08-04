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Названы самые популярные цвета украинских автомобилистов

Названы самые популярные цвета украинских автомобилистовЗа шесть месяцев украинцы приобрели 39,5 тыс. новых легковых автомобилей.

В Ассоциации Укравтопром определили, какие цвета автомобилей были наиболее популярными в первом полугодии 2018 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Самым ходовым цветом полугодия стал белый. Более 30% всех новых автомобилей, прошедших регистрацию с января по июнь, были белыми. В белой масти лидером продаж стала модель Renault Duster – 659 шт.

Около четверти реализованных автомобилей – авто, окрашенные в серый цвет. В этом цвете доминировал автомобиль Audi A3. Серым Audi A3 отдали предпочтение 374 автомобилиста. Третьим по популярности цветом стал черный. На автомобили любимого цвета Генри Форда пришлось 16% рынка новых легковушек.

Лидером в черном цвете стала модель Toyota Camry – 650 шт. Синий цвет выбрали 9% покупателей и это четвертая позиция в предпочтениях украинцев. Больше всего синих авто были модели Volkswagen Golf – 230 шт.

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Замыкает пятерку лидеров коричневый, в который были окрашены 8% реализованных новых машин. В этом цвете наибольшим спросом пользовался Nissan Qashqai – 127 шт.
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 Теги: автомобили, цвет

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Сегодня, 13:15 » Автор: Татьяна Ларина
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