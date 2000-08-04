Раздел: Авто
Названы самые бесполезные опции современных автомобилей
У рекламы любой вещи и машины в частности существует и обратная сторона.
Некоторые продвигаемые продавцами «фишки» могу быть и не так уж важны для автолюбителя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Специалисты провели свое исследование, и вот, что из этого получилось.
На первом месте находится так называемая система старт/стоп. На первый взгляд видны экономия топлива и уменьшение вредного влияния на природу.
Однако есть и проблемы. Некоторые машины медленно трогаются с перекрестка. А раз так, то повышается риск получения удара сзади. Кроме того, быстрее изнашиваются некоторые узлы автомобиля.
На втором месте доступ к машине без ключей. Такая система не дает гарантии от угона. Более того, в арсенале автомобильных воров уже есть приемы для взлома.
Третье место отдано низкопрофильным шинам. Они не гарантируют комфортной езды. Кроме того, каждая яма на дороге может болезненно отразиться на колесе.
Есть претензии у авторов рейтинга и к панорамной крыше. Солнечные лучи, продукты жизнедеятельности птиц - все это не приносит положительных эмоций.
Читайте также: Названы самые дорогие опции серийных автомобилей
Завершают ТОП-5 светодиодные огни. У них один есть существенный минус - сложности в ремонте.
Некоторые продвигаемые продавцами «фишки» могу быть и не так уж важны для автолюбителя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Специалисты провели свое исследование, и вот, что из этого получилось.
На первом месте находится так называемая система старт/стоп. На первый взгляд видны экономия топлива и уменьшение вредного влияния на природу.
Однако есть и проблемы. Некоторые машины медленно трогаются с перекрестка. А раз так, то повышается риск получения удара сзади. Кроме того, быстрее изнашиваются некоторые узлы автомобиля.
На втором месте доступ к машине без ключей. Такая система не дает гарантии от угона. Более того, в арсенале автомобильных воров уже есть приемы для взлома.
Третье место отдано низкопрофильным шинам. Они не гарантируют комфортной езды. Кроме того, каждая яма на дороге может болезненно отразиться на колесе.
Есть претензии у авторов рейтинга и к панорамной крыше. Солнечные лучи, продукты жизнедеятельности птиц - все это не приносит положительных эмоций.
Читайте также: Названы самые дорогие опции серийных автомобилей
Завершают ТОП-5 светодиодные огни. У них один есть существенный минус - сложности в ремонте.
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