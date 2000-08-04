Раздел: Авто
Названа пятерка самых надежных машин с пробегом
Все автомобили имеют высокий уровень комфортности.
Южнокорейский Hyundai Solaris признан самым надежным автомобилем на вторичном рынке. Топ‐5 подготовило отраслевое издание SpeedMe.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Главным его преимуществом называют качественную сборку. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем. Владелец проедет на нем порядка 300 тысяч километров без ремонта.
Такая особенность делает Solaris привлекательным для работы в такси. Стоимость также впечатляет. Авторы объявлений в среднем просят от 300 тысяч рублей.
Далее в списке в порядке убывания следуют Peugeot-508, Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta и Kia Sorento Prime.
Читайте также: Названы самые надежные и ненадежные автомобили с пробегом
Все указанные автомобили имеют высокий уровень комфортности. Агрегаты славятся экономичностью. Немецкие варианты могут даже проявить себя в условиях, близких к экстремальным.
Южнокорейский Hyundai Solaris признан самым надежным автомобилем на вторичном рынке. Топ‐5 подготовило отраслевое издание SpeedMe.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Главным его преимуществом называют качественную сборку. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем. Владелец проедет на нем порядка 300 тысяч километров без ремонта.
Такая особенность делает Solaris привлекательным для работы в такси. Стоимость также впечатляет. Авторы объявлений в среднем просят от 300 тысяч рублей.
Далее в списке в порядке убывания следуют Peugeot-508, Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta и Kia Sorento Prime.
Читайте также: Названы самые надежные и ненадежные автомобили с пробегом
Все указанные автомобили имеют высокий уровень комфортности. Агрегаты славятся экономичностью. Немецкие варианты могут даже проявить себя в условиях, близких к экстремальным.
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