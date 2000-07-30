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Раздел: Авто  
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Toyota представила проект грузовика с уникальным двигателем

Toyota представила проект грузовика с уникальным двигателемГрузовик не будет выбрасывать в атмосферу кроме обычной воды никаких вредных веществ.

Сотрудники японской корпорации Toyota продемонстрировали проект нового грузового автомобиля, двигатель которого работает на водородном топливе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Новый тягач Project Portal 2.0 оснащается водородной силовой системой, которая была разработана для легковой модели Mirai.

Благодаря такому двигателю грузовик не будет выбрасывать в атмосферу кроме обычной воды никаких вредных веществ.

Мощность силовой установки и показатель крутящего момента остались такими же, какими они были в первой версии - 670 лошадиных сил и 1800 Н•м.

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Тем не менее, разработчики дополнили салон кабины местом для сна, благодаря чему грузовик подойдет для дальних перевозок. Еще инженеры смогли увеличить запас хода машины с 320 до 500 километров.
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 Теги: Toyota, грузовик, двигатель

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Сегодня, 23:04 » Автор: Едгар Букмирза
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