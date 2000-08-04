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Раздел: Авто  
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Эксперт составил список лучших авто для работы в такси

Эксперт составил список лучших авто для работы в такси В рейтинг попало три автомобиля.

Авто, которое хорошо подходит для такси, должно обладать невысокой ценой, отличной ремонтопригодностью и умеренными затратами на эксплуатацию. Специалисты подготовили ТОП машин, которые идеально подойдут для таксопарков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Первую позицию в перечне завоевал французский Renault Logan, который обрел популярность среди таксистов не только в России, но и за рубежом, так с этим автомобилем фактически нет трудностей в плане обслуживания и работы.

В подкапотном пространстве ТС находиться 1,6-литровый 82-сильный движок. Кроме него предусмотрен и 113-сильный мотор. Оба двигателя работают в тандеме с «механикой» или «автоматом».

На второй строчке расположился корейский Hyundai Solaris, обладающий 1,4- и 1,6-литровыми установками мощностью в 100 и 123 «коня», который работает в паре с АКПП и МКПП.

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Тройку лидеров закрыл LADA Largus, оснащен бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью в 87 и 106 «лошадей».
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 Теги: такси, автомобили, рейтинг

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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