Раздел: Авто
Эксперт составил список лучших авто для работы в такси
В рейтинг попало три автомобиля.
Авто, которое хорошо подходит для такси, должно обладать невысокой ценой, отличной ремонтопригодностью и умеренными затратами на эксплуатацию. Специалисты подготовили ТОП машин, которые идеально подойдут для таксопарков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Первую позицию в перечне завоевал французский Renault Logan, который обрел популярность среди таксистов не только в России, но и за рубежом, так с этим автомобилем фактически нет трудностей в плане обслуживания и работы.
В подкапотном пространстве ТС находиться 1,6-литровый 82-сильный движок. Кроме него предусмотрен и 113-сильный мотор. Оба двигателя работают в тандеме с «механикой» или «автоматом».
На второй строчке расположился корейский Hyundai Solaris, обладающий 1,4- и 1,6-литровыми установками мощностью в 100 и 123 «коня», который работает в паре с АКПП и МКПП.
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Тройку лидеров закрыл LADA Largus, оснащен бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью в 87 и 106 «лошадей».
Авто, которое хорошо подходит для такси, должно обладать невысокой ценой, отличной ремонтопригодностью и умеренными затратами на эксплуатацию. Специалисты подготовили ТОП машин, которые идеально подойдут для таксопарков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Первую позицию в перечне завоевал французский Renault Logan, который обрел популярность среди таксистов не только в России, но и за рубежом, так с этим автомобилем фактически нет трудностей в плане обслуживания и работы.
В подкапотном пространстве ТС находиться 1,6-литровый 82-сильный движок. Кроме него предусмотрен и 113-сильный мотор. Оба двигателя работают в тандеме с «механикой» или «автоматом».
На второй строчке расположился корейский Hyundai Solaris, обладающий 1,4- и 1,6-литровыми установками мощностью в 100 и 123 «коня», который работает в паре с АКПП и МКПП.
Читайте также: Эти модели автомобилей имеют самый неудачный дизайн
Тройку лидеров закрыл LADA Largus, оснащен бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью в 87 и 106 «лошадей».
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