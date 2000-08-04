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Раздел: Авто  
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Для мюнхенского такси закупят электромобили Jaguar

Для мюнхенского такси закупят электромобили Jaguar Всего планируется выпустить на маршрут 10 электрических кроссоверов.

Они должны составить конкуренцию автомобилям от Mercedes-Benz. Эти машины (в основном E-класс) по цене примерно равны половине стоимости новенького Jaguar, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Представитель британской торговой марки отметил, что на данный момент имеется две задачи. Первая из них состоит в том, чтобы познакомить людей с электротранспортом. Второй целью является презентация бренда Jaguar.

Использование автомобилей Jaguar является часть программы властей Мюнхена, направленной на уменьшение выбросов от автомобилей. Сейчас данный немецкий город занимает одно из первых мест в стране по загрязнению атмосферы от дизельного транспорта.

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Также известно, что поездки на такси Jaguar I-Pace будут датироваться местными властями. Размер поддержки составит примерно 20 центов из расчета каждого километра поездки.
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 Теги: Jaguar, Мюнхен, I-Pace

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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