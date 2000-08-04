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Раздел: Авто  
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Baojun 530 сменит название на Wuling

Baojun 530 сменит название на Wuling Презентация состоялась на индонезийском автосалоне.

Новый автомобиль будут продавать под маркой Wuling, а от своего донора Baojun 530, который пользуется большой популярностью в Китае, кроссовер отличится только шильдиком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Новинка будет оснащаться 1,5-литровой силовой установкой, мощность которой составит 150 л.с. Совместно с агрегатом будет работать 5-скоростная МКПП или РКПП.

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Габаритные размеры перелицованного SUV составляют 4655х1835х1760 мм, а колесная база — 2 750 мм. Стоимость новики пока не сообщается. Отметим, что продажи Baojun 530 ежемесячно составляют от 15 до 18 тысяч экземпляров.
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 Теги: Baojun, Wuling

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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