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Раздел: Авто  
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Составлен рейтинг лучших авто этого года

Составлен рейтинг лучших авто этого года
В рейтинг попали модели, которые отличаются надежностью, хорошей управляемостью, безопасностью, а также понравились многим владельцам.

Примечательно, что в списке не были присвоены места, поскольку автомобили в равной степени заслуживают на звание лучшего авто 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Одной из таких моделей в этом году была признана Toyota Corolla.

Модель отличается просторным салоном, надежностью трансмиссии, набором систем безопасности, а также доступным обслуживанием.

Также специалисты отметили другую модель бренда – Toyota Camry.

Модель получила высокие отзывы владельцев. Седан удобный, неприхотливый, а также надежный.

Звание лучше авто 2018 года также получила Audi A4.

Автомобиль благодаря отличной управляемости, широкой линейке двигателей, многофункциональному салону, а также большим списком систем безопасности.

В списке лучших машин текущего года оказался Subaru Forester.

Авто экономичное, надежное, простое в управление, оснащено мощными двигателями, системой полно привода и множеством систем безопасности.

Пятой моделью оказалась BMW X3.

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Кроссовер динамичный, комфортный, оснащенный современными технологиями и отличается высокой управляемостью.
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 Теги: авто, лучшие автомобили, 2018, рейтинг

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Сегодня, 11:20 » Автор: Алена Шимко
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