Раздел: Авто
Составлен рейтинг лучших авто этого года
В рейтинг попали модели, которые отличаются надежностью, хорошей управляемостью, безопасностью, а также понравились многим владельцам.
Примечательно, что в списке не были присвоены места, поскольку автомобили в равной степени заслуживают на звание лучшего авто 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Одной из таких моделей в этом году была признана Toyota Corolla.
Модель отличается просторным салоном, надежностью трансмиссии, набором систем безопасности, а также доступным обслуживанием.
Также специалисты отметили другую модель бренда – Toyota Camry.
Модель получила высокие отзывы владельцев. Седан удобный, неприхотливый, а также надежный.
Звание лучше авто 2018 года также получила Audi A4.
Автомобиль благодаря отличной управляемости, широкой линейке двигателей, многофункциональному салону, а также большим списком систем безопасности.
В списке лучших машин текущего года оказался Subaru Forester.
Авто экономичное, надежное, простое в управление, оснащено мощными двигателями, системой полно привода и множеством систем безопасности.
Пятой моделью оказалась BMW X3.
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Кроссовер динамичный, комфортный, оснащенный современными технологиями и отличается высокой управляемостью.
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