Раздел: Авто
BMW расширит линейку моделей 8-й серии
8-я серия полностью заменит в качестве топ-купе в рейтинге BMW уходящие модели 6-й серии.
Компания BMW не планирует останавливаться на одной лишь купе 8-й серии, которая недавно вышла в свет — в планах «баварцев» расширение линейки кабриолетом, гран купе и М-версиями.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Этой информацией во время телефонной конференции, посвященной финансовым показателям компании в первой половине 2018 года, поделился исполнительный директор BMW Харальд Крюгер:
«У нас есть еще один туз в рукаве. Это систематическое расширение нашего люксового сегмента. В рамках модельного ряда 8-й серии уже запущено производство нового купе, которое выйдет в продажу в ноябре. Следом за ним последуют версии кабриолет и гран купе, а также соответствующие модели "М" серии».
Таким образом, если взять во внимание уже продемонстрированные спецификации M850i и 840d, мы можем ожидать не менее девяти версий 8-й серии, которые будут презентованы до конца 2019 года. Не исключено, что мы также увидим новые варианты моторов.
Планируется, что 8-я серия полностью заменит в качестве топ-купе в рейтинге BMW уходящие модели 6-й серии.
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Кроме того, Крюгер подтвердил, что электрический концепт iNEXT поступит в производство во второй половине 2018 году, а новый Z4 — до конца 2019 года.
Компания BMW не планирует останавливаться на одной лишь купе 8-й серии, которая недавно вышла в свет — в планах «баварцев» расширение линейки кабриолетом, гран купе и М-версиями.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Этой информацией во время телефонной конференции, посвященной финансовым показателям компании в первой половине 2018 года, поделился исполнительный директор BMW Харальд Крюгер:
«У нас есть еще один туз в рукаве. Это систематическое расширение нашего люксового сегмента. В рамках модельного ряда 8-й серии уже запущено производство нового купе, которое выйдет в продажу в ноябре. Следом за ним последуют версии кабриолет и гран купе, а также соответствующие модели "М" серии».
Таким образом, если взять во внимание уже продемонстрированные спецификации M850i и 840d, мы можем ожидать не менее девяти версий 8-й серии, которые будут презентованы до конца 2019 года. Не исключено, что мы также увидим новые варианты моторов.
Планируется, что 8-я серия полностью заменит в качестве топ-купе в рейтинге BMW уходящие модели 6-й серии.
Читайте также: Ford расширит линейку моделей в топовой версии Vignale
Кроме того, Крюгер подтвердил, что электрический концепт iNEXT поступит в производство во второй половине 2018 году, а новый Z4 — до конца 2019 года.
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