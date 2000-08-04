Раздел: Авто
Украинец создал уникальный кабриолет
Кабриолет «Волга» построили на базе BMW.
Киевлянин Андрей Джазовский, известный меценат и коллекционер автомобилей, создал кабриолет ГАЗ-21 «Волга» с 4,4 л двигателем BMW. На своей страничке в социальной сети Facebook он опубликовал несколько фотографий этого интересного «гибрида».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Кабриолет «Волга» построили на базе BMW, но при этом он сохранил все фамильные черты знаменитого советского автомобиля. Естественно, он получил некоторые современные элементы, в том числе, например, литые диски. Салон отделан кожей, что придает этому кабриолету больше роскоши.
Под капотом располагается 4,4 л двигатель V8 от компании BMW. Подвергался ли он модернизации – не сообщается. Думаем, что если модернизация и была, то небольшая, с целью увеличения мощности.
Обратите внимание, что у кабриолета «Волга» литовские номера. Почему? На наш взгляд этому есть два главных объяснения. Первое – заказчиком этой машины является житель Литвы. Второе – автомобиль-донор был не растаможен.
Читайте также: Украинец создал уникальный автомобиль-амфибию
Андрей Джазовский известен тем, что он создал недорогой электромобиль под названием Kugel, способный на одной подзарядке батареи проехать около 220 км. Если найдутся инвесторы для серийного производства Kugel, то он будет стоить всего 9 500 евро.
Киевлянин Андрей Джазовский, известный меценат и коллекционер автомобилей, создал кабриолет ГАЗ-21 «Волга» с 4,4 л двигателем BMW. На своей страничке в социальной сети Facebook он опубликовал несколько фотографий этого интересного «гибрида».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Кабриолет «Волга» построили на базе BMW, но при этом он сохранил все фамильные черты знаменитого советского автомобиля. Естественно, он получил некоторые современные элементы, в том числе, например, литые диски. Салон отделан кожей, что придает этому кабриолету больше роскоши.
Под капотом располагается 4,4 л двигатель V8 от компании BMW. Подвергался ли он модернизации – не сообщается. Думаем, что если модернизация и была, то небольшая, с целью увеличения мощности.
Обратите внимание, что у кабриолета «Волга» литовские номера. Почему? На наш взгляд этому есть два главных объяснения. Первое – заказчиком этой машины является житель Литвы. Второе – автомобиль-донор был не растаможен.
Читайте также: Украинец создал уникальный автомобиль-амфибию
Андрей Джазовский известен тем, что он создал недорогой электромобиль под названием Kugel, способный на одной подзарядке батареи проехать около 220 км. Если найдутся инвесторы для серийного производства Kugel, то он будет стоить всего 9 500 евро.
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