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Раздел: Авто  
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Renault Kaptur получил доступ в интернет

Renault Kaptur получил доступ в интернетRenault Kaptur Play позволяет следить за погодой и слушать музыку онлайн.

В линейке кроссовера Kaptur пополнение. В прайсе появилась комплектация Play стоимостью 1 114 990 рублей. Ее главная «фишка» — новая мультимедийная система с доступом в интернет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на carclub.

В цену автомобиля входит 4G модем с оплаченным трафиком на год вперед (до 3 Гб в месяц).

Также Renault Kaptur Play позволяет следить за погодой и слушать музыку онлайн. Сенсорный восьмидюймовый дисплей имеет функцию мультитач.

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Одной только мультимедийкой особенности новой комплектации не исчерпываются. Такой Kaptur красят в красный «металлик» с контрастной черной или бежевой крышей. Красные акценты можно найти на колесах и элементах интерьера. Педали кроссовера — с металлическими накладками.
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 Теги: Renault Kaptur, интернет

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Сегодня, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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