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Tesla создаст электрический минимобиль на одного человека

Tesla создаст электрический минимобиль на одного человека О своих планах рассказал глава компании - Илон Маск.

Илон Маск собирается расширять модельный ряд Tesla, но не самым ожидаемым способом. В Twitter он написал, что его компания работает над созданием мини-электромобиля, который вмещает одного взрослого человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Маск часто публикует в Twitter неоднозначные посты-обещания. На первый взгляд они кажутся шуткой, но проходит время и выясняется, что предприниматель и не думал никого смешить. Мало кто верил, что он действительно собирается запустить вишневый родстер Tesla в космос. Но он запустил.

Он обещал начать выпуск огнеметов против зомби, и вот люди из его компании уже позировали с этим сувенирным оружием. К этому можно добавить, что большую часть важных заявлений он делает именно в этой социальной сети. Поэтому мало у кого остались сомнения в том, что Илон Маск говорит правду в своем очередном посте-обещании в Twitter.

Пост появился в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети. Маска спросили выйдет ли специальная детская версия Model X, как до этого было с Model S.

Он не стал отвечать на заданный вопрос, но поделился тем, что его команда работает над созданием мини-электромобиля. И пока, кроме того, что в него поместится один взрослый, о нем ничего не известно.

То есть не ясно, будет ли это сувенирной продукцией или полноценным автомобилем, который можно поставить на учет. Но, судя по тому, что этот пост был ответом на вопрос про игрушку, более вероятен первый вариант.

Игрушечная Model S, созданная в партнерстве с Radio Flyer, продается за $500 и рассчитана на пилотов от трех до восьми лет. Ее максимальная грузоподъемность — 36 кг. Игрушка сделана точной копией оригинальной модели, вплоть до оптики и вариантов расцветки.

Детская Tesla питается от съемного аккумулятора на 130 Вт⋅ч, который можно заменить на более емкий за $60 — все, как у взрослых. Даже заряжается игрушка, как настоящий автомобиль: все элементы на тех же местах. Получилась хорошая история про превращение детей в фанатов марки.

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В одном из своих последних обещаний в Twitter Маск рассказал, что после следующего обновления ПО пользователи Tesla смогут использовать свои автомобили в качестве походного аккумулятора. Он уточнил, что в течение двух суток припаркованный электрокар с выключенным двигателем будет служить источником энергии для бытовых приборов, проигрывать музыку, давать освещение и при необходимости обеспечивать работу климатической системы для тех, кто решил ночевать в машине.
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 Теги: Tesla, автомобиль

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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