» » Toyota представила грузовой автомобиль на водороде
Раздел: Авто  
0

Toyota представила грузовой автомобиль на водороде

Toyota представила грузовой автомобиль на водороде Грузовик не будет производить вредных выбросов.

Toyota является одним из немногих автопроизводителей, разрабатывающих транспортные средства на топливных элементах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Теперь компания удваивает свои амбиции, представив новый проект — грузовик «Project Portal 2.0». Позиционируемый в качестве «большого скачка к будущему грузовых автомобилей с нулевой эмиссией», он представляет собой водородную технологию Class 8, которая основывается на успехе оригинального «Project Portal», представленного в прошлом году.

Project Portal 2.0, построенный с использованием нескольких компонентов, полученных от Mirai, является одним из первых в мире тяжелых грузовиков с нулевым уровнем выбросов. Дальность его движения на одной заправке превышает 482 км, что на 161 км больше оригинального тягача. Это было достигнуто без негативного влияния на производительность, поэтому Project Portal 2.0 имеет мощность 670 л.с. и 1 325 Нм крутящего момента.

Помимо увеличенного диапазона, Project Portal 2.0 более универсален, чем оригинальный автомобиль, поскольку оснащен спальной кабиной, что делает его более подходящим для дальних поездок. Toyota говорит, у модели есть «уникальная комбинация блока топливных элементов, которая еще больше увеличивает пространство кабины без увеличения колёсной базы».

Благодаря этим изменениям, по словам автопроизводителя, Project Portal 2.0 «более коммерчески жизнеспособен», чем оригинальный тягач. В то время как компания умолчала о производственных планах, в Toyota подчеркнули необходимость грузовиков с нулевым уровнем выбросов, заявив, что в портах Лонг-Бич и Лос-Анджелес работают более 16 000 таких транспортных средств. Ожидается, что к 2030 году их число вырастет до 32 000.

Презентация Project Portal 2.0 прошла вскоре после того, как агентство Reuters сообщило, Toyota хочет производить более доступные транспортные средства на водородных топливных элементах, включая легковые автомобили и кроссоверы. В статье говорилось, Mirai следующего поколения придет в начале 2020-х годов и, вероятно, будет иметь более мощную и компактную систему водородных топливных элементов.

О следующем Mirai известно не много, но, полагают, автомобиль может иметь увеличенный диапазон — 700 - 750 км, который к 2025 году может повысится до 1000 км.

Читайте также: Tesla создаст электрический минимобиль на одного человека

По сообщениям, помимо следующего поколения Mirai, Toyota планирует запустить ассортимент других транспортных средств на водородных топливных элементах, включая грузовики и внедорожники. Ожидается, что эти модели будут запущены около 2025 года, к ним могут присоединиться коммерческие автомобили.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Toyota, грузовик

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     335
     0

Похожие новости по теме

Toyota озвучила свои приоритеты на будущее Toyota озвучила свои приоритеты на будущее

Компания удвоит инвестиции в водородные автомобили.

Водородные автомобили станут доступнее Водородные автомобили станут доступнее

Toyota надеется в десять раз нарастить объем производства Mirai до 2025.

Водородомобиль Toyota Mirai вскоре появится на рынке Скандинавии Водородомобиль Toyota Mirai вскоре появится на рынке Скандинавии

Toyota Mirai выходит на мировые рынки.

Toyota похвасталась уникальными возможностями модели Mirai Toyota похвасталась уникальными возможностями модели Mirai

Производители расхваливают электромобиль Toyota Mirai, которая способна не просто сохранять экологию чистой, а и проезжать около 500 км без подзарядки.

Первый водородный автомобиль Toyota будет называться Mirai Первый водородный автомобиль Toyota будет называться Mirai

Продажи новинки должны начаться в первом квартале 2015 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх