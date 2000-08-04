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Раздел: Авто  
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На немецких дорогах заметили новый Mercedes

На немецких дорогах заметили новый Mercedes Обновленный Mercedes-Benz S-Class выйдет в 2020 году.

Фотошпионы разместили в Интернете фотографии и видео седана Mercedes-Benz S-Class нового поколения. Его продажи начнутся в 2020 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Новый Mercedes-Benz S-Class построят на новом шасси с использованием алюминия и углеволокна. Поэтому S-Class нового поколения будет весить меньше, чем модель предыдущего поколения, даже несмотря на немного увеличившиеся размеры.

Из-за сильного камуфляжа мы пока не можем полностью представить каким будут новый S-Class. Судя по всему, у него будут новейшие «умные» фары головного света Digital Light. Эти фары смогут проецировать на дорогу любые символы (например, дорожные знаки). Наверное, эту систему предложат вначале только в качестве опции.

Салон тоже должен быть сильно переработан. Его отделают новыми, более современными материалами, оснастят передовыми технологиями коммуникации и безопасности. Новый S-Class станет первым в линейке Mercedes-Benz, у которого будут некоторые новейшие активные системы безопасности.

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Что же касается линейки двигателей, то пока мы о ней ничего не можем сказать. Не исключено, что автолюбителям предложат версию с полностью электрической силовой установкой. Во всяком случае, Mercedes планирует электрифицировать в той или иной степени все свои модели.

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 Теги: Mercedes, S-Class

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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