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Раздел: Авто  
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Фотошпионы сделали первые снимки новой Toyota Auris

Фотошпионы сделали первые снимки новой Toyota Auris Автомобиль заметили на тестах в Европе.

Toyota начала тестировать новый универсал Toyota Auris Touring Sports, о чем свидетельствуют шпионские фотографии, появившиеся в Интернете. Эту новинку заметили во время тестов в Европе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Новый Toyota Auris Touring Sports построен на платформе TNGA, как и хэтчбек Auris. Не удивительно, что между ними есть много общего. Даже дизайн передней части универсала очень напоминает нам дизайн хэтчбека.

Универсал Auris тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока рано о нем говорить что-то конкретное. Судя по всему, он получит серьезные изменения по сравнению с моделью предыдущего поколения.

У этого универсала будет такая же гибридная подзаряжаемая силовая установка, как у хэтчбека, представленного в марте на Женевском автосалоне. В основе первой силовой установки лежит 1,8 л бензиновый атмосферник мощностью 122 л.с., а в основе второй силовой установки – новый 2,0 л агрегат мощностью 180 л.с.

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Официальная премьера нового японского универсала состоится до конца текущего года. Возможно, это произойдет в октябре на Парижском автосалоне.

Фотошпионы сделали первые снимки новой Toyota Auris
Фотошпионы сделали первые снимки новой Toyota Auris
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 Теги: Toyota, универсал

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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