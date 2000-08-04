Раздел: Авто
Фотошпионы сделали первые снимки новой Toyota Auris
Автомобиль заметили на тестах в Европе.
Toyota начала тестировать новый универсал Toyota Auris Touring Sports, о чем свидетельствуют шпионские фотографии, появившиеся в Интернете. Эту новинку заметили во время тестов в Европе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Новый Toyota Auris Touring Sports построен на платформе TNGA, как и хэтчбек Auris. Не удивительно, что между ними есть много общего. Даже дизайн передней части универсала очень напоминает нам дизайн хэтчбека.
Универсал Auris тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока рано о нем говорить что-то конкретное. Судя по всему, он получит серьезные изменения по сравнению с моделью предыдущего поколения.
У этого универсала будет такая же гибридная подзаряжаемая силовая установка, как у хэтчбека, представленного в марте на Женевском автосалоне. В основе первой силовой установки лежит 1,8 л бензиновый атмосферник мощностью 122 л.с., а в основе второй силовой установки – новый 2,0 л агрегат мощностью 180 л.с.
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Официальная премьера нового японского универсала состоится до конца текущего года. Возможно, это произойдет в октябре на Парижском автосалоне.
Toyota начала тестировать новый универсал Toyota Auris Touring Sports, о чем свидетельствуют шпионские фотографии, появившиеся в Интернете. Эту новинку заметили во время тестов в Европе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Новый Toyota Auris Touring Sports построен на платформе TNGA, как и хэтчбек Auris. Не удивительно, что между ними есть много общего. Даже дизайн передней части универсала очень напоминает нам дизайн хэтчбека.
Универсал Auris тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока рано о нем говорить что-то конкретное. Судя по всему, он получит серьезные изменения по сравнению с моделью предыдущего поколения.
У этого универсала будет такая же гибридная подзаряжаемая силовая установка, как у хэтчбека, представленного в марте на Женевском автосалоне. В основе первой силовой установки лежит 1,8 л бензиновый атмосферник мощностью 122 л.с., а в основе второй силовой установки – новый 2,0 л агрегат мощностью 180 л.с.
Читайте также: Toyota представила грузовой автомобиль на водороде
Официальная премьера нового японского универсала состоится до конца текущего года. Возможно, это произойдет в октябре на Парижском автосалоне.
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