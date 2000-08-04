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Раздел: Авто  
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Suzuki Ciaz получит внушительный список изменений

Suzuki Ciaz получит внушительный список изменений Новая версия будет представлена во второй половине августа.

В Индии Ciaz — самый популярный седан C-сегмента, опережающий четырёхдверки Hyundai Verna и Honda City. Ежемесячно расходится около 5000 машин, но в июле продажи упали на 99,2%, до 48 штук, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Объяснение простое: 20 августа будет официально представлен рестайлинговый Ciaz. Он получит новую решётку, переработанные бамперы, светодиодную оптику и улучшенный медиацентр. Такого набора, по индийским меркам, хватило бы и на смену поколений. Однако реформа на этом не закончилась и затронула моторную гамму.

Решётка отныне ячеистая и соединяет фары, у которых, как и у задних фонарей, из-за диодов поменялась графика. Хрома в оформлении стало ощутимо больше.

Бензиновый двигатель 1.4 (92 л.с., 130 Н•м) отправлен в отставку. Его место занял новый мотор 1.5 (103 л.с., 138 Н•м) с «мягкой» гибридной установкой SHVS и системой start/stop. (Кстати, аналогичная рокировка была проведена для компактвэна Ertiga.) Пятиступенчатая «механика» и четырёхдиапазонный «автомат» остались на местах.

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Теперь, если верить производителю, Ciaz станет «самым экономичным бензиновым седаном» с расходом меньше пяти литров на сотню. Ещё у Сиаза есть дизель 1.3 (89 л.с., 200 Н•м). От него сюрпризов никто не ждёт, но подождать до конца года придётся сами дизельные версии.
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 Теги: Suzuki Ciaz, обновление

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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