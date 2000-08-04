Раздел: Авто
Opel сменил двигатель у линейки моделей Insignia
Максимальная скорость с новым мотором составит 235 км/ч.
Новый двигатель можно сочетать с двумя коробками передач на выбор: с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В бензиновой линейке моделей Opel Insignia между версией с наддувным мотором 1.5 на 165 л.с. и агрегатом 2.0 на 260 «лошадок» зияла огромная дыра. Теперь она заполнена. Компания объявила о добавлении в ассортимент Инсигний нового двигателя 1.6 Direct Injection Turbo, развивающего ровно 200 л.с. (и 280 Н•м при 1650-4500 об/мин). Такой можно заказать и на хэтчбек Grand Sport, и на универсал Sports Tourer, и на приподнятый универсал Country Tourer.
Максималка у 200-сильных Инсигний равна 235 км/ч, а сотня с места им покоряется за 7,7 с. В зависимости от кузова и коробки передач немного отличается средний расход топлива — от 6,3 до 6,7 л/100 км. Мотор оснащён фильтром твёрдых частиц и удовлетворяет нормам по выбросам Euro 6d-TEMP.
На версиях 1.6 с «автоматом» стандартным оснащением является адаптивное шасси FlexRide. И хотя в тяге такой двигатель проигрывает 210-сильному двухлитровому битурбодизелю (там все 480 Н•м), предлагаемому на Инсигнии, не всем нужен дизель. А ещё на стороне бензинового мотора 1.6 — цена: его можно получить на Инсигнии, начиная с 35 195 евро (это будет хэтчбек с «механикой»).
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В то же время дизель 2.0 BiTurbo на опелевском флагмане облегчит кошелёк покупателя минимум на 39 995 евро (но при этом автомобиль будет уже по умолчанию «автоматическим» и «полноприводным»).
Новый двигатель можно сочетать с двумя коробками передач на выбор: с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В бензиновой линейке моделей Opel Insignia между версией с наддувным мотором 1.5 на 165 л.с. и агрегатом 2.0 на 260 «лошадок» зияла огромная дыра. Теперь она заполнена. Компания объявила о добавлении в ассортимент Инсигний нового двигателя 1.6 Direct Injection Turbo, развивающего ровно 200 л.с. (и 280 Н•м при 1650-4500 об/мин). Такой можно заказать и на хэтчбек Grand Sport, и на универсал Sports Tourer, и на приподнятый универсал Country Tourer.
Максималка у 200-сильных Инсигний равна 235 км/ч, а сотня с места им покоряется за 7,7 с. В зависимости от кузова и коробки передач немного отличается средний расход топлива — от 6,3 до 6,7 л/100 км. Мотор оснащён фильтром твёрдых частиц и удовлетворяет нормам по выбросам Euro 6d-TEMP.
На версиях 1.6 с «автоматом» стандартным оснащением является адаптивное шасси FlexRide. И хотя в тяге такой двигатель проигрывает 210-сильному двухлитровому битурбодизелю (там все 480 Н•м), предлагаемому на Инсигнии, не всем нужен дизель. А ещё на стороне бензинового мотора 1.6 — цена: его можно получить на Инсигнии, начиная с 35 195 евро (это будет хэтчбек с «механикой»).
Читайте также: На немецких дорогах заметили новый Mercedes
В то же время дизель 2.0 BiTurbo на опелевском флагмане облегчит кошелёк покупателя минимум на 39 995 евро (но при этом автомобиль будет уже по умолчанию «автоматическим» и «полноприводным»).
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