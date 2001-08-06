Раздел: Авто
Seat начинает выпуск авто с голосовым помощником Amazon Alexa
Компания Seat начинает выпуск автомобилей со встроенным голосовым помощником Amazon Alexa.
Таким образом водители получат доступ к множеству функций, которые легко активировать через простые голосовые команды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutogeek.
Люди становятся все более занятыми, а внедрение облачного сервиса Amazon Alexa в автомобиль сможет оптимизировать время пользователей за рулем. При этом не важно, управляете ли вы своим личным графиком, слушаете музыку, прокладываете маршрут к пункту назначения, читаете новости или ищете ближайший сервисный центр Seat.
Мультимедиа система SEAT Media Control со встроенным помощником Amazon Alexa не только расширяет количество функций, доступных в автомобиле, но и упрощает доступ к основным функциям. Все, что нужно сделать водителю, чтобы выбрать любой из имеющихся пунктов меню — просто нажать кнопку на руле и задать нужную команду.
Запущенный в 2014 году помощник Amazon Alexa имеет более 45 000 навыков благодаря набору функций Alexa Skills Kit (ASK), а разработчики постоянно расширяют этот список, развивая возможности и умения Alexa.
По мере увеличения функциональности и росту уровня подключаемости смартфонов к мультимедиа системам автомобиля, нам нужно найти баланс между удобством пользования и безопасностью. Внедрение Amazon Alexa помогает найти нам этот баланс, — отметил президент Seat Лука дель Мео. — Просто нажав кнопку на руле, пользователи смогут спросить у Alexa о музыке, достопримечательностях и многом другом, не отрывая взгляда от дороги.
Услуга пока доступна только в Великобритании на моделях Seat Leon и Seat Ateca 2019 модельного года, оснащенных навигацией и Android SEAT Media Control с приложением Amazon Alexa. Чтобы воспользоваться помощником, достаточно просто загрузить SEAT Media Control с помощью Amazon Alexa из Android PlayStore, подключить его к автомобилю, и голосовой сервис будет готов к использованию.
Читайте также: На компьютерах с Windows 10 появится голосовой ассистент Amazon Alexa
Seat внедрил Amazon Alexa в свои автомобили первым из автомобильных брендов в Европе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
16
0
Также советуем посмотреть
- Идут переговоры о создании антиукраинского блока
- «Фантомас разбушевался»: Сеть потешается над «раздвоившимся» Путиным
- Сутки на Донбассе: ранены трое военных
- Добыча газа на Харьковщине: кто подбивает на протесты
- В Сети высмеяли старую фотку Путина
- Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
- Порошенко с семьей заметили в популярном ресторане
- Веселые выходки учителей с хорошим чувством юмора
- Украина подаст новый иск против РФ
- Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
Оставьте свой комментарий