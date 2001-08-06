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Раздел: Авто  
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Seat начинает выпуск авто с голосовым помощником Amazon Alexa

Seat начинает выпуск авто с голосовым помощником Amazon Alexa
Компания Seat начинает выпуск автомобилей со встроенным голосовым помощником Amazon Alexa.

Таким образом водители получат доступ к множеству функций, которые легко активировать через простые голосовые команды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutogeek.

Люди становятся все более занятыми, а внедрение облачного сервиса Amazon Alexa в автомобиль сможет оптимизировать время пользователей за рулем. При этом не важно, управляете ли вы своим личным графиком, слушаете музыку, прокладываете маршрут к пункту назначения, читаете новости или ищете ближайший сервисный центр Seat.

Мультимедиа система SEAT Media Control со встроенным помощником Amazon Alexa не только расширяет количество функций, доступных в автомобиле, но и упрощает доступ к основным функциям. Все, что нужно сделать водителю, чтобы выбрать любой из имеющихся пунктов меню — просто нажать кнопку на руле и задать нужную команду.

Запущенный в 2014 году помощник Amazon Alexa имеет более 45 000 навыков благодаря набору функций Alexa Skills Kit (ASK), а разработчики постоянно расширяют этот список, развивая возможности и умения Alexa.

По мере увеличения функциональности и росту уровня подключаемости смартфонов к мультимедиа системам автомобиля, нам нужно найти баланс между удобством пользования и безопасностью. Внедрение Amazon Alexa помогает найти нам этот баланс, — отметил президент Seat Лука дель Мео. — Просто нажав кнопку на руле, пользователи смогут спросить у Alexa о музыке, достопримечательностях и многом другом, не отрывая взгляда от дороги.

Услуга пока доступна только в Великобритании на моделях Seat Leon и Seat Ateca 2019 модельного года, оснащенных навигацией и Android SEAT Media Control с приложением Amazon Alexa. Чтобы воспользоваться помощником, достаточно просто загрузить SEAT Media Control с помощью Amazon Alexa из Android PlayStore, подключить его к автомобилю, и голосовой сервис будет готов к использованию.

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Seat внедрил Amazon Alexa в свои автомобили первым из автомобильных брендов в Европе.
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 Теги: Seat, Amazon Alexa, помощник, авто

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Сегодня, 10:27 » Автор: Алена Шимко
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