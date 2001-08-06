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Раздел: Авто  
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На заводе Ford показали 10-миллионный Mustang

В Интернете опубликовали снимки еще не доделанного белого кабриолета Ford Mustang.

Как сообщает автор поста в instagram.com, он оказался 10-миллионным экземпляром модели американского бренда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Фотографии кузова и полностью собранной машины в своем Instagram выложил пользователь под ником official_ford_guy. Почитатели бренда теперь ждут официальных комментариев от разработчиков.

Юбилейный Mustang оказался модификацией GT в комплектации Premium. Под его капотом скрывается прежний атмосферный мотор V8 с рабочим объемом 5,2 литра, способный развивать до 533 лошадиных сил и 582 Нм крутящего момента.

В паре с мотором также осталась работать шестиступенчатая «механика» с функцией перегазовки или 10-диапазонным «автоматом».

Эта версия американского бренда получила перенастроенное шасси и переработанную аэродинамику кузова. В список оснащения также включены светодиодная головная оптика и противотуманные фары, задний диффузор, двухзонный климат-контроль, фоновая подсветка салона, камера заднего вида, аудиосистема Harman с двенадцатью динамиками, а также медиакомплекс SYNC 3.

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Стоимость кабриолета в Соединенных Штатах стартует от 44 855 долларов.
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 Теги: Ford, Mustang, производство

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Сегодня, 11:48 » Автор: Алена Шимко
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