Раздел: Авто
Opel кардинально меняет модель Corsa
В скором времени мир должен увидеть новое поколение модели Opel Corsa в качестве первого автомобиля, произведенного под управлением французской PSA Group.
Учитывая исключительную важность первого шага, новый автомобиль будет значительно отличаться от предыдущего поколения Corsa, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Напомним, ранее Corsa строилась на платформе General Motors, но после покупки компании Opel французской группой PSA, Corsa начнет производиться на модульной платформе PSA (CMP), которая также послужит основной для нового Peugeot 208.
Изменится и мотор, которым оснащается модель. Основным станет 1,2-литровый 3-цилиндровый бензиновый силовой агрегат оснащенный турбонаддувом, который должен дать будущим владельцам Corsa идеальное сочетание производительности и экономичности.
Кроме того, автомобиль должен сильно измениться внешне в соответствии с новой концепцией GT X, недавно представленной компанией Opel, и вполне вероятно лишится трехдверной версии кузова, все больше теряющей популярность в Европе.
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Наконец, вскоре после премьеры нового поколения Opel Corsa планируется представить и электрическую версию eCorsa.
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