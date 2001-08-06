» » Mercedes-Benz научила новый GLE "выпрыгивать" из песка
Раздел: Авто  
0

Mercedes-Benz научила новый GLE "выпрыгивать" из песка

Mercedes-Benz научила новый GLE "выпрыгивать" из пескаКомпания Mercedes-Benz научила внедорожник GLE нового поколения самостоятельно выбираться из песка.

Модель получила особый режим антипробуксовочной системы, в котором машина, оснащенная пневмоподвеской, может «подпрыгивать», помогая водителю. Видео с демонстрацией работы системы опубликовано на YouTube-канале издания Car and Driver, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Новый Mercedes-Benz GLE будет оснащаться активной гидропружинной подвеской, которая позволит контролировать каждое колесо по отдельности и регулировать жесткость амортизаторов в зависимости от дорожной ситуации. Помимо этого, внедорожник получит центральный дифференциал с электронноуправляемым мокрым сцеплением, а также опциональную двухступенчатую раздатку.

Читайте также: Новый Mercedes-Benz GLC Coupe "поймали" на автотестах
Похожий режим работы системы антипробуксовки есть и у Toyota. Он является часть внедорожного круиз-контроля Crawl Control, который, благодаря заранее прописанным алгоритмам работы, помогает автомобилю передвигаться по неровным или сыпучим поверхностям.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-Benz, GLE, песок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:36 » Автор: Алена Шимко
     552
     0

Похожие новости по теме

Интерьер нового Mercedes-Benz GLE станет полностью цифровым Интерьер нового Mercedes-Benz GLE станет полностью цифровым

Компания Mercedes-Benz показала интерьер кроссовера GLE следующего поколения.

Новый Mercedes-Benz GLC Coupe Новый Mercedes-Benz GLC Coupe "поймали" на автотестах

Немецкий производитель запустил тестирование нового Mercedes-Benz GLC Coupe, обернутого в небольшой слой камуфляжа.

Mercedes-Benz приступил к тестам нового GLE Coupe Mercedes-Benz приступил к тестам нового GLE Coupe

Дебют Mercedes-Benz GLE следующей генерации должен состояться до конца текущего года.

Раскрыт дизайн нового Mercedes-Benz GLE Раскрыт дизайн нового Mercedes-Benz GLE

Первые изображения Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz презентовал новый кросс-купе GLC Coupe Mercedes-Benz презентовал новый кросс-купе GLC Coupe

Новинка является вариантом модели GLC и будет конкурировать с BMW X6.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх