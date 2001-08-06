» » Skoda Karoq добавили спортивности 
Раздел: Авто  
0

Skoda Karoq добавили спортивности 

Skoda Karoq добавили спортивности Новый кроссовер Skoda оснащен четырьмя турбо-моторами.

Skoda представила версию Sportline своего нового кроссовера Karoq. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 7 августа.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Karoq Sportline — вторая специальная версия новинки после модификации Scout. Машина получила спортивные бамперы и сиденья, а также 18-дюймовые колесные диски Mytikas. Опционально доступны диски большего размера Vega диаметром 19 дюймов. Новую версию Karoq отличают логотипы Sportline на передних крыльях, окраска кузова с черными деталями, тонированные стекла и черные рейлинги на крыше.

Главная отличительная черта интерьера Karoq Sportline — черные спортивные сиденья с контрастной серебристой строчкой, отделанные трехслойным дышащим материалом Thermoflux. Многофункциональное спортивное рулевое колесо обшито перфорированной кожей с серебристой строчкой, накладки на педали выполнены из нержавеющей стали.

Опционально для Skoda Karoq Sportline предлагается цифровая приборная панель. В версии Sportline доступен дополнительный пятый режим работы: он отображает тахометр и текущую скорость по центру экрана.

Новый кроссовер Skoda оснащен четырьмя турбо-моторами (двигатель 2.0 TSI мощностью 190 лошадиных сил предлагается эксклюзивно для этой версии). Гамма двигателей также включает два двухлитровых дизельных агрегата. Более мощная версия с семиступенчатой коробкой передач DSG и системой полного привода развивает 190 лошадиных сил.

Переднеприводная версия с двигателем 2.0 TDI мощностью 150 лошадиных сил в базовой комплектации оснащена шестиступенчатой механической трансмиссией (опционально доступна система полного привода в сочетании с трансмиссией DSG-7). Skoda Karoq с бензиновым двигателем 1.5 TSI мощностью 150 лошадиных сил доступен как в переднеприводной версии с механической коробкой передач, так и с трансмиссией DSG-7 в сочетании с полным и передним приводом.

Читайте также: Skoda презентовала «внедорожную» версию Karoq Scout

Официально Skoda Karoq Sportline будет показан публике на Международном автомобильном салоне в Париже в октябре 2018 года.

В октябре 2017 года Skoda объявила о том, что планирует выпускать электрические автомобили на заводе в Млада-Болеславе. Первая серийная электрическая модель бренда с гибридной силовой установкой будет выпущена в 2019 году. Производство автомобиля наладят на заводе в Квасинах. Выпуск полностью электрической модели начнется на заводе в Млада-Болеславе в 2020 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Skoda Karoq, спорт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
     307
     0

Похожие новости по теме

У кроссовера Skoda появилась спортверсия У кроссовера Skoda появилась спортверсия

В список оснащения Skoda Karoq Sportline войдет спортивный обвес.

Skoda Karoq получил «спортивную» версию Sportline Skoda Karoq получил «спортивную» версию Sportline

Вслед за «внедорожной» версией Scout компактный кроссовер Skoda Karoq получил «спортивную» модификацию под названием Sportline.

Skoda презентовала «внедорожную» версию Karoq Scout Skoda презентовала «внедорожную» версию Karoq Scout

Компактный кроссовер Skoda Karoq получил «внедорожную» версию Scout.

Skoda перенесет производство популярного Karoq в Германию Skoda перенесет производство популярного Karoq в Германию

Уже совсем скоро автомобили будут собирать в Германии.

Кроссовер Skoda Karoq получит спортивную версию Кроссовер Skoda Karoq получит спортивную версию

В 2018 году в продаже появится спортивная версия нового чешского компактного кроссовера.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх