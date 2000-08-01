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Раздел: Авто  
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В Киеве возле станции метро столкнулись 4 автомобиля

В Киеве возле станции метро столкнулись 4 автомобиля Водитель Hyundai умер в карете «скорой помощи».

В Киеве возле станции метро «Сырец» столкнулись сразу четыре автомобиля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

В результате ДТП один человек погиб, еще несколько пострадало.

Пострадавшие госпитализированы, их количество уточняется.

«Водитель Škoda не заметил пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать наезда, начал маневрировать вправо, в результате чего „смял“ три припаркованных автомобиля. Первым под удар попал автомобиль Hyundai i300. Водитель в это время усаживал ребенка в кресло. По словам очевидцев, его доставали из-под машины. Затем Dacia, Logan и Actyon, сама Škoda перевернулась на крышу», — отмечается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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 Теги: Киев, ДТП

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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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