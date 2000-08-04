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Раздел: Авто  
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Volkswagen выпустит новую версию модели Polo

Volkswagen выпустит новую версию модели Polo Автомобиль выйдет тиражом 500 штук.

Специальная модификация с индексом в названии Joy будет произведена тиражом в полтысячи транспортных средств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Новая машина будет отличаться от обычного Фольксвагена Поло особым оформлением интерьера и списком доп.оборудования. Таким образом, автолюбителю будет предложена на выбор пара версий 2-цветной окраски автокузова, 15-дюймовые диски колес, затонированные задние фонари и головная оптика со светодиодами.

В список оснащения также войдут обогрев лобового стекла, камера заднего вида, климат-контроль, обогрев передних сидений и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

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Новое транспортное средство будет приводиться в движение 1,6- и 1,4- литровыми силовыми агрегатами мощностью 90, 110 и 125 «лошадей», что будут работать в тандеме с механической или автоматической коробкой передач.
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 Теги: Volkswagen, Polo

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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