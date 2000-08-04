Раздел: Авто
Сотрудники Toyota случайно опубликовали фото нового Land Cruiser
Обновленная модель будет называться Land Cruiser GXR 2019.
В Instagram случайно попали фотографии обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser, который будут продавать как модель 2019 года. Автолюбители смогут его увидеть осенью этого года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Land Cruiser GXR 2019 (а именно его мы видим на фото) получит небольшие изменения в дизайне кузова. В частности, мы заметили более агрессивный передний спойлер и рестайлинговый передний бампер. Что же касается задней части, то она практически никаких изменений не претерпела (разве что изменился немного спойлер).
Видимо, небольшие изменения произойдут и в салоне этого внедорожника, но пока о них мы не можем ничего сказать конкретного. А вот линейка двигателей останется прежней. Во всяком случае, Toyota пока не говорила о том, что хочет внести в нее какие-то изменения или модернизировать уже существующие агрегаты.
Читайте также: Эксперт составил список лучших подержанных автомобилей
Также в Instagram случайно попали фотографии обновленного Lexus LX Black Edition S. Вообще же, это спортивная версия Lexus LX Superior. Она оснащается 5,7 л бензиновым двигателем V8, который есть и у Toyota Land Cruiser.
В Instagram случайно попали фотографии обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser, который будут продавать как модель 2019 года. Автолюбители смогут его увидеть осенью этого года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Land Cruiser GXR 2019 (а именно его мы видим на фото) получит небольшие изменения в дизайне кузова. В частности, мы заметили более агрессивный передний спойлер и рестайлинговый передний бампер. Что же касается задней части, то она практически никаких изменений не претерпела (разве что изменился немного спойлер).
Видимо, небольшие изменения произойдут и в салоне этого внедорожника, но пока о них мы не можем ничего сказать конкретного. А вот линейка двигателей останется прежней. Во всяком случае, Toyota пока не говорила о том, что хочет внести в нее какие-то изменения или модернизировать уже существующие агрегаты.
Читайте также: Эксперт составил список лучших подержанных автомобилей
Также в Instagram случайно попали фотографии обновленного Lexus LX Black Edition S. Вообще же, это спортивная версия Lexus LX Superior. Она оснащается 5,7 л бензиновым двигателем V8, который есть и у Toyota Land Cruiser.
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