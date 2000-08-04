Раздел: Авто
Volkswagen выпускает лимитированную серию Polo Joy
Компактный седан Volkswagen Polo в оснащении Joy будет выпущен лимитированной серией – всего продадут 500 таких автомобилей.
Кроме того, немецкий производитель добавил в стандартное оснащение всех комплектаций дополнительное оборудование, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Стартовый ценник Joy составляет 13 500 долларов. Volkswagen Polo Joy базируется на комплектации Comfortline и может оснащаться всеми доступными моторами: атмосферными 90-сильным (с 5МКП) и 110-сильным (с 5МКП или 6АКП), а также 125-сильным турбомотором (с 6МКП или 7АКП). Особенностью такой версии станет также выбор вариаций комбинированного окраса кузова: оранжевый Copper с черным Deep, серебристый Reflex в сочетании с черным Deep, серый Tungsten с красным Ruby.
Автомобиль получает еще 15-дюймовые литые колеса Woodstock, затемненные задние фонари и светодиодную головную оптику с ДХО. В оснащение Polo Joy входят: аудиосистема R 340 с тачскрином диагональю 6,5 дюймов, четыре динамика, камера заднего обзора, обогрев лобового стекла, электрорегулировки и обогрев внешних зеркал, прочее оборудование. Кроме того, Volkswagen Polo 2019 модельного года в базовом оснащении оснащается затемненными фонарями от версии GT во всех комплектациях, круиз-контроль, помимо Drive, появился в версиях Comfortline, Highline, GT.
Читайте также: Стала известна дата премьеры нового Volkswagen Polo
Комплектация Trendline дополнена аудиосистемой R 140. Версия Polo Drive комплектуется пересмотренной галогеновой оптикой. Выполнены и друнгие изменения в комплектациях. Был ли пересмотрен прайс-лист модели, производитель не сообщает.
Кроме того, немецкий производитель добавил в стандартное оснащение всех комплектаций дополнительное оборудование, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Стартовый ценник Joy составляет 13 500 долларов. Volkswagen Polo Joy базируется на комплектации Comfortline и может оснащаться всеми доступными моторами: атмосферными 90-сильным (с 5МКП) и 110-сильным (с 5МКП или 6АКП), а также 125-сильным турбомотором (с 6МКП или 7АКП). Особенностью такой версии станет также выбор вариаций комбинированного окраса кузова: оранжевый Copper с черным Deep, серебристый Reflex в сочетании с черным Deep, серый Tungsten с красным Ruby.
Автомобиль получает еще 15-дюймовые литые колеса Woodstock, затемненные задние фонари и светодиодную головную оптику с ДХО. В оснащение Polo Joy входят: аудиосистема R 340 с тачскрином диагональю 6,5 дюймов, четыре динамика, камера заднего обзора, обогрев лобового стекла, электрорегулировки и обогрев внешних зеркал, прочее оборудование. Кроме того, Volkswagen Polo 2019 модельного года в базовом оснащении оснащается затемненными фонарями от версии GT во всех комплектациях, круиз-контроль, помимо Drive, появился в версиях Comfortline, Highline, GT.
Читайте также: Стала известна дата премьеры нового Volkswagen Polo
Комплектация Trendline дополнена аудиосистемой R 140. Версия Polo Drive комплектуется пересмотренной галогеновой оптикой. Выполнены и друнгие изменения в комплектациях. Был ли пересмотрен прайс-лист модели, производитель не сообщает.
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