Раздел: Авто
Как правильно зафиксировать ремни автокресла для защиты ребенка
Важно правильно зафиксировать ремни автокресла и разместить защелку на нужной высоте.
Неправильно закрепленное детское автокресло с не отрегулированными ремнями безопасности увеличивает риск смерти младенца во время ДТП на 71%, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
При этом три из четырех автокресел устанавливаются неправильно.
Вместе с этим рассказывается про случай в США, когда жена оставила дитя с мужем. Так, он посадил ребенка в автокресло, пристегнул, а потом сфотографировал его и отправил жене, чтобы убедиться, правильно ли он зафиксировал ремни. Оказалось, что они висели слишком свободны, а зажим располагался ниже, чем этого требует техника безопасности. Он сразу же поправил все. Впоследствии, в этот же день, муж попал в ДТП и получил несколько серьезных травм, а ребенок осталась целым.
Читайте также: Соцсети в восторге от этого способа закрепления ребенка в автокресле
Этот случай показывает, что правильно зафиксированы ремни безопасности на детском автокресле могут спасти жизнь и защитить от травм младенца.
Неправильно закрепленное детское автокресло с не отрегулированными ремнями безопасности увеличивает риск смерти младенца во время ДТП на 71%, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
При этом три из четырех автокресел устанавливаются неправильно.
Вместе с этим рассказывается про случай в США, когда жена оставила дитя с мужем. Так, он посадил ребенка в автокресло, пристегнул, а потом сфотографировал его и отправил жене, чтобы убедиться, правильно ли он зафиксировал ремни. Оказалось, что они висели слишком свободны, а зажим располагался ниже, чем этого требует техника безопасности. Он сразу же поправил все. Впоследствии, в этот же день, муж попал в ДТП и получил несколько серьезных травм, а ребенок осталась целым.
Читайте также: Соцсети в восторге от этого способа закрепления ребенка в автокресле
Этот случай показывает, что правильно зафиксированы ремни безопасности на детском автокресле могут спасти жизнь и защитить от травм младенца.
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