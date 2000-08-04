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Раздел: Авто  
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Как правильно зафиксировать ремни автокресла для защиты ребенка

Как правильно зафиксировать ремни автокресла для защиты ребенкаВажно правильно зафиксировать ремни автокресла и разместить защелку на нужной высоте.

Неправильно закрепленное детское автокресло с не отрегулированными ремнями безопасности увеличивает риск смерти младенца во время ДТП на 71%, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

При этом три из четырех автокресел устанавливаются неправильно.

Вместе с этим рассказывается про случай в США, когда жена оставила дитя с мужем. Так, он посадил ребенка в автокресло, пристегнул, а потом сфотографировал его и отправил жене, чтобы убедиться, правильно ли он зафиксировал ремни. Оказалось, что они висели слишком свободны, а зажим располагался ниже, чем этого требует техника безопасности. Он сразу же поправил все. Впоследствии, в этот же день, муж попал в ДТП и получил несколько серьезных травм, а ребенок осталась целым.

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Этот случай показывает, что правильно зафиксированы ремни безопасности на детском автокресле могут спасти жизнь и защитить от травм младенца.
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 Теги: авто, автокресло, дети, безопасность

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Сегодня, 12:35 » Автор: Алена Шимко
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