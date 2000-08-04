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Раздел: Авто  
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Lamborghini показала мощную версию Aventador SVJ

Lamborghini показала мощную версию Aventador SVJКомпания Lamborghini опубликовала на свой странице в Facebook новое изображение хардкорной версии купе Aventador под названием SVJ.

В подписи к фотографии, на которой видна часть кузова машины, выкрашенная в зеленый цвет, производитель указал, что возможности суперкара «сводят с ума», передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Особенностью Lamborghini Aventador SVJ станет улучшенная система активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), которая способна меняется уровень лобового сопротивления и прижимной силы, а в поворотах по-разному загружать правую и левую сторону антикрыла. На максимальной скорости «оперение» суперкара генерирует около 490 килограммов прижимной силы, распределяя их в пропорции 40:60 между передней и задней осью.

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В качестве силовой установки на Aventador SVJ будет использоваться 6,5-литровый двигатель V12, отдачу которого увеличат до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с перенастроенным для более быстрых переключений семиступенчатым «роботом» ISR с одним сцеплением.
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 Теги: Lamborghini, Aventador SVJ, специальная версия

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Сегодня, 13:59 » Автор: Алена Шимко
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