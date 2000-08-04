Раздел: Авто
В США назвали автомобили с самыми плохими фарами
Американцы назвали 40 моделей с плохими фарами.
Сорок моделей, протестированных Страховым институтом дорожной безопасности США (IIHS), не смогли получить одну из высших оценок безопасности Top Safety Pick из-за недостаточно эффективной головной оптики. Оценивать работу фар в рамках рейтинга начали только в этом году, поэтому многие производители лишились прошлогодней высшей оценки, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
В ходе испытаний эксперты IIHS проверяют эффективную дальность и яркость фар, распределение светового пучка, работу системы адаптивного освещения поворотов и функции автоматического управления дальним светом.
На итоговый результат влияют все эти показатели. Для получения высшего рейтинга Top Safety Pick работу головной оптики должны оценить не ниже результата «Acceptable» (приемлемо). Отмечается, что попавшие в список модели, несмотря на слабую оптику, получили пять звезд в краш-тестах.
Среди машин, получивших неудовлетворительную оценку, значатся: Audi A4 Allroad, A5, A6, Q5, Q7, BMW X1, Cadillac XT5, Infiniti QX60, Jeep Compass, седан Mercedes-Benz C-Class, Mini Countryman, Nissan Murano, Toyota C-HR, Volkswagen Atlas (Teramont), Passat, Tiguan и Volvo XC90. Остальные модели в списке IIHS продаются только на американском рынке.
Читайте также: Эксперты назвали самые ненадежные авто
Проводить испытания автомобильных фар Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) начал в 2016 году. В марте 2016 года организация проверила светотехнику 31 модели (из них высший балл получила только одна машина), в июле испытала 21 кроссовер, а в октябре — 11 пикапов. Большинство автомобилей во всех тестах показывали неудовлетворительные результаты.
Сорок моделей, протестированных Страховым институтом дорожной безопасности США (IIHS), не смогли получить одну из высших оценок безопасности Top Safety Pick из-за недостаточно эффективной головной оптики. Оценивать работу фар в рамках рейтинга начали только в этом году, поэтому многие производители лишились прошлогодней высшей оценки, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
В ходе испытаний эксперты IIHS проверяют эффективную дальность и яркость фар, распределение светового пучка, работу системы адаптивного освещения поворотов и функции автоматического управления дальним светом.
На итоговый результат влияют все эти показатели. Для получения высшего рейтинга Top Safety Pick работу головной оптики должны оценить не ниже результата «Acceptable» (приемлемо). Отмечается, что попавшие в список модели, несмотря на слабую оптику, получили пять звезд в краш-тестах.
Среди машин, получивших неудовлетворительную оценку, значатся: Audi A4 Allroad, A5, A6, Q5, Q7, BMW X1, Cadillac XT5, Infiniti QX60, Jeep Compass, седан Mercedes-Benz C-Class, Mini Countryman, Nissan Murano, Toyota C-HR, Volkswagen Atlas (Teramont), Passat, Tiguan и Volvo XC90. Остальные модели в списке IIHS продаются только на американском рынке.
Читайте также: Эксперты назвали самые ненадежные авто
Проводить испытания автомобильных фар Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) начал в 2016 году. В марте 2016 года организация проверила светотехнику 31 модели (из них высший балл получила только одна машина), в июле испытала 21 кроссовер, а в октябре — 11 пикапов. Большинство автомобилей во всех тестах показывали неудовлетворительные результаты.
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