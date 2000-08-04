Раздел: Авто
Рассекречен интерьер Changan CS35 Plus
Китайцы ранее уже показывали фотографии экстерьера CS35 Plus.
Концерн Changan выложил снимок дизайна салона нового компакт-кросса CS35 Plus.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Напомним, теперь машина имеет абсолютно иную оптику, другую решетку радиатора, переработанные задние фонари и бамперы.
А вот в салоне установлена усовершенствованная приборная панель, руль с горизонтальной планкой и кнопкой "электроручника".
Под капотом у машины стоит 1,6-л. 117-сильный мотор с пятиступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "роботом". Автомобиль имеет только передний привод.
Читайте также: Фотошпионы "засекли" новый кроссовер Changan CS35
Changan CS35 Plus также имеет 5-6 подушек безопасности, систему устойчивости, мультимедию с большим экраном тачпад и камерой заднего вида, кнопку запуска мотора, круиз-контроль, парктроник, а также прозрачную панорамную крышу с электролюком.
Официальный дебют паркетника пройдёт в самом конце этого лета на автосалоне в Чэнду.
Концерн Changan выложил снимок дизайна салона нового компакт-кросса CS35 Plus.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Напомним, теперь машина имеет абсолютно иную оптику, другую решетку радиатора, переработанные задние фонари и бамперы.
А вот в салоне установлена усовершенствованная приборная панель, руль с горизонтальной планкой и кнопкой "электроручника".
Под капотом у машины стоит 1,6-л. 117-сильный мотор с пятиступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "роботом". Автомобиль имеет только передний привод.
Читайте также: Фотошпионы "засекли" новый кроссовер Changan CS35
Changan CS35 Plus также имеет 5-6 подушек безопасности, систему устойчивости, мультимедию с большим экраном тачпад и камерой заднего вида, кнопку запуска мотора, круиз-контроль, парктроник, а также прозрачную панорамную крышу с электролюком.
Официальный дебют паркетника пройдёт в самом конце этого лета на автосалоне в Чэнду.
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