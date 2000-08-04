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Раздел: Авто  
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Рассекречен интерьер Changan CS35 Plus

Рассекречен интерьер Changan CS35 PlusКитайцы ранее уже показывали фотографии экстерьера CS35 Plus.

Концерн Changan выложил снимок дизайна салона нового компакт-кросса CS35 Plus.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Напомним, теперь машина имеет абсолютно иную оптику, другую решетку радиатора, переработанные задние фонари и бамперы.

А вот в салоне установлена усовершенствованная приборная панель, руль с горизонтальной планкой и кнопкой "электроручника".

Под капотом у машины стоит 1,6-л. 117-сильный мотор с пятиступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "роботом". Автомобиль имеет только передний привод.

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Changan CS35 Plus также имеет 5-6 подушек безопасности, систему устойчивости, мультимедию с большим экраном тачпад и камерой заднего вида, кнопку запуска мотора, круиз-контроль, парктроник, а также прозрачную панорамную крышу с электролюком.

Официальный дебют паркетника пройдёт в самом конце этого лета на автосалоне в Чэнду.
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 Теги: Changan CS35 Plus, интерьер

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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